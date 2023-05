Acquista Ring Intercom e rendi SMART il tuo citofono a prezzo di saldo!

Il vostro citofono di casa è uno di quei plasticoni vecchi col solo tasto nero per aprire il portone? Vorreste qualcosa di più smart, con più funzioni ma senza dover chiamare l’elettricista che vi chiede una fortuna per installare un mega citofono spaziale che vi costringerà a rifare le tracce elettriche di mezza casa? Bene, Ring Intercom di Amazon è quello che fa per voi! Se poi Amazon lo sconta del 38% tagliando clamorosamente il prezzo fino a pagarlo solo 80 euro è logico pensare che questa è l’offerta perfetta che stavamo aspettando!

Facile da installare e super pratico da usare

Ma come funziona Ring Intercom di Amazon? In pratica il vostro citofono diventa lo smartphone, ma con funzioni extra ovviamente. Quando suonano alla porta apparirà una notifica: da qui è possibile aprire il portone o parlare, proprio come siamo soliti fare con la cornetta del citofono. Inutile dire che funziona anche quando non si è a casa: basta che il telefono sia connesso ed il gioco è fatto. Ring Intercom non è complicato da montare accanto al vecchio citofono. L’installazione è davvero semplice e spiegata nel dettaglio dall’applicazione dedicata. Non bisogna essere elettricisti certificati, si tratta semplicemente di attaccare la scatolina accanto al citofono, collegare un paio di fili e in pochi minuti potrete gestire l’accesso alla casa dovunque voi siate.

Sono davvero tante le funzioni accessorie oltre al semplice parlare ed aprire con chi ha suonato. Con la funzione di Verifica automatica per le consegne Amazon, puoi consentire addirittura un tempo di accesso limitato agli autisti per le consegne Amazon.

Ring Intercom di Amazon si integra anche con Alexa, il software di assistenza vocale di Amazon. Gli utenti possono ricevere notifiche sulle loro varie apparecchiature in cui è installato Alexa e utilizzare i comandi vocali per interagire con il dispositivo.

Facile da montare, super smart e ricco di funzioni: Ring Intercom di Amazon, proposto SCONTATISSIMO, ehm, da Amazon è perfetto per rendere smart il vecchio citofono di casa, senza dover spendere una fortuna in elettricisti e costosi dispositivi super complicati. Basta poco: 10 minuti di facile installazione e potrete gestire l’accesso alla vostra abitazione dovunque voi siate!

