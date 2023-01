Acquistare una product Key Office: quale versione scegliere? Confronto 2023

Che venga utilizzato per motivi di studio o per lavoro, un PC dovrebbe essere sempre dotato della suite Microsoft Office, completa di diversi strumenti utili e ormai necessaria per svolgere numerose attività.

Provvedere all’acquisto di Office è quindi uno dei primi passi da fare, ma spesso i costi di licenza non sono molto accessibili, rappresentando un ostacolo per alcuni utenti (soprattutto se si ha necessità di usare Office su più computer).

In questo approfondimento spiegheremo quale versione di Office acquistare in base all’uso del PC, come fare per acquistare Office in modo sicuro e quali sono le principali differenze tra il pacchetto Office e Microsoft 365.

Product key Microsoft Office al miglior prezzo

Quale Microsoft Office devo acquistare?

Considerata l’esistenza di diverse versioni di Office, è comprensibile essere indecisi su quale sia la migliore per le proprie esigenze.

Non tutte le versioni di Microsoft Office sono uguali: se alcune sono più indicate per un uso casalingo, altre sono pensate appositamente per andare incontro alle necessità di chi lavora in azienda, includendo alcuni tool ormai indispensabili per alcune attività specifiche (come la creazione di presentazioni, l’uso di fogli di calcolo, ecc).

Inoltre, nel caso in cui si acquistino versioni di Office precedenti, è il caso di controllare fino a quando saranno supportate. Attualmente sono disponibili due versioni di Microsoft Office con supporto esteso, ossia Microsoft Office 2019, supportata fino al 14 ottobre 2025, e Microsoft Office 2021 (la più recente) supportata fino al 13 ottobre 2026.

Oltre alla scelta della versione più giusta per l’utilizzo che se ne farà, è necessario prendere in esame anche l’edizione migliore, scegliendo quella che fornisce le app richieste e considerando che tra le varie opzioni disponibili potrebbero esserci differenze di prezzo anche importanti.

A tal proposito è bene sapere che la spesa prevista per l’acquisto delle licenze può essere ridotta grazie ad aziende sicure e affidabili, come Mr Key Shop per esempio. Questo store digitale mette a disposizione degli utenti delle licenze legali e perfettamente funzionanti sia per PC aziendali sia per dispositivi da utilizzare per studio o tempo libero.

Parliamo di un rivenditore assolutamente serio e affidabile, come testimoniano i numerosi feedback lasciati dai clienti su siti come TrustPilot. Per utilizzare Office sul proprio PC aziendale basterà scegliere una delle versioni menzionate ed effettuare l’acquisto sul sito, sfruttando uno dei metodi di pagamento disponibili (carta di credito o di debito, ma anche e-payment come PayPal, Amazon Pay, Google Wallet o Apple Pay).

Vediamo quali sono le migliori edizioni per l’azienda e per i professionisti e quali sono invece le licenze Office più indicate per l’utilizzo da parte di privati e studenti.

Microsoft Office per l’azienda e i professionisti

Per l’uso di Microsoft Office all’interno di aziende o da parte di professionisti come i freelance, per esempio, le versioni più indicate sono:

Office Home & Business – pensata per unire le esigenze lavorative con quelle domestiche, questa versione è ottima per chi lavora in smart working, gestisce un’impresa come professionista indipendente o vuole sfruttare tutte le potenzialità dei software Microsoft risparmiando. Questa versione di Office include Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote;

– pensata per unire le esigenze lavorative con quelle domestiche, questa versione è ottima per chi lavora in smart working, gestisce un’impresa come professionista indipendente o vuole sfruttare tutte le potenzialità dei software Microsoft risparmiando. Questa versione di Office include Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote; Office Professional Plus – pensata per l’utilizzo in ambito business, la versione completa di Office è la soluzione migliore per le postazioni di lavoro in ufficio, per i PC dei dirigenti e per fornire le app Office a qualsiasi dipendente dell’azienda. Al suo interno ci sono Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access e Skype for Business.

Sarà possibile sfruttare queste edizioni sia nel caso in cui si voglia acquistare Office 2019 sia nel caso in cui si preferisca acquistare Office 2021, entrambe presenti nel catalogo di Mr Key Shop.

Un’opzione di questo tipo è l’ideale per risparmiare sui costi di listino, in particolare se si ha necessità di acquistare più suite Office per preparare le varie postazioni di lavoro in ufficio, per esempio.

Licenza Office per privati e studenti

Chi utilizza Microsoft Office sui PC di casa può scegliere delle versioni dedicate più economiche ma comunque complete sotto ogni aspetto.

Le versioni di Office pensate per l’uso privato, quindi per il tempo libero o per motivi di studio, sono le seguenti:

Office 2019 Home & Student – pensata per l’uso domestico e per gli studenti, include Word, Excel, PowerPoint e OneNote

– pensata per l’uso domestico e per gli studenti, include Word, Excel, PowerPoint e OneNote Office 2021 Home & Student – versione aggiornata della suite Office, include Word 2021, Excel 2021, PowerPoint 2021 e OneNote 2021.

Come anticipato, le licenze per queste versioni di Office sono acquistabili sul sito di Mr Key Shop e sono attivabili in modo semplice e veloce, associando la propria licenza a un account Microsoft.

Sarà infatti possibile scaricare la versione acquistata in qualsiasi momento e su qualsiasi PC sul quale verrà utilizzato l’account Microsoft assegnato, senza limitazioni di alcun tipo.

Acquistare Office per gli studenti

Come anticipato, la versione più indicata per gli studenti è senza ombra di dubbio Office Home & Student.

Inoltre, non tutti sanno che gli studenti possono sfruttare alcuni utili sconti e agevolazioni per accedere ai servizi messi a disposizione da Microsoft Office. Questi vantaggi, però, sono utilizzabili solo con l’account scolastico o universitario; ciò vuol dire che non è possibile sfruttare tali agevolazioni per PC non riservati all’uso accademico.

Per evitare di avere problemi in questo senso al termine (o in caso di sospensione) del proprio percorso scolastico o universitario, la soluzione migliore è acquistare una licenza perpetua della suite Office. Così facendo si avranno a disposizione gli strumenti del pacchetto Office su tutti i PC, e soprattutto si potrà continuare a utilizzare Office anche alla fine del proprio percorso di studi, senza dover dipendere da sconti legati esclusivamente all’account da studenti.

Per ridurre i costi legati all’acquisto della licenza, è possibile consultare le offerte vantaggiose di Mr Key Shop, molto utili in termini di risparmio.

Differenza tra Microsoft Office 2021 e Microsoft 365

Oltre a Office è possibile accedere ai servizi e alle app Microsoft utilizzando l’abbonamento a Microsoft 365. Questa forma di abbonamento dà accesso alla versione orientata al cloud delle app di Office (con salvataggio automatico dei documenti all’interno del cloud, appunto) e può essere utilizzata sia in ambito domestico sia in ambito business.

Tuttavia, gli svantaggi di Microsoft 365 sono purtroppo molto evidenti:

è necessario pagare un abbonamento per accedere alle app Office e ai servizi cloud (senza abbonamento, quindi, non si potrà usare il pacchetto Office)

la licenza è valida solo finché è attivo l’abbonamento mensile o annuale

non è possibile installare Office su più dispositivi rispetto a quelli previsti dall’abbonamento scelto

è necessario utilizzare un account Microsoft per accedere all’abbonamento.

Tutti questi limiti non sono presenti su Microsoft Office 2021, che può essere quindi acquistato e installato in locale pagando una sola volta. Come accennato in precedenza, le licenze presenti sul sito di Mr Key Shop sono perpetue (ossia non hanno scadenza) e possono essere riscattate su qualsiasi PC senza dover pagare un abbonamento ogni mese o ogni anno.

Office per Mac: quale versione acquistare?

Chi possiede un Mac può installare una versione dedicata di Office, progettata proprio per il sistema operativo dei dispositivi Apple.

Esattamente come visto per le versioni per PC con sistema operativo Windows, è possibile acquistare Office per Mac una licenza genuina e originale scegliendo l’edizione e la versione che si preferisce tra Office Home & Business e Office Home & Student per Mac (2019 o 2021).

Le licenze per Mac sono valide per un solo utente: è quindi bene accertarsi di attivare la licenza sul proprio account, in modo da poterla riscattare ogni volta che si cambia Mac. Naturalmente la licenza per Mac non può essere utilizzata per PC Windows.

Licenza digitale e product key Office sono legali?

Le licenze digitali e le product key di Office presenti nel catalogo di Mr Key Shop sono perfettamente legali e possono essere utilizzate sia per l’uso in ambito business sia per l’uso domestico.

La licenza fornita dallo store online si lega all’account Microsoft utilizzato per l’attivazione: così facendo si potrà scaricare in qualsiasi momento la propria copia di Office e installarla su PC o su Mac dopo una formattazione oppure dopo aver cambiato computer.

Inoltre, le licenze di Office disponibili sul sito di Mr Key Shop sono perpetue: ciò significa che sono attive per sempre, a fronte di un pagamento una tantum che non dovrà essere ripetuto e che quindi non implica la sottoscrizione di nessun abbonamento.

Dopo aver scelto quale versione di Office installare, sarà possibile tenerla sul proprio PC per tutto il tempo necessario. A tal proposito, ricordiamo che è sempre consigliabile informarsi sulla data di fine del supporto esteso deciso da Microsoft. Nel momento in cui scriviamo, il prodotto che presenta il supporto esteso più duraturo è Microsoft Office 2021: questa versione della suite sarà infatti supportata da Microsoft fino al 13 ottobre 2026.

Per ottenere la propria licenza basta scegliere l’edizione e la versione di Office che si desidera utilizzare, acquistarla sul sito di Mr Key Shop e seguire le istruzioni riportate nell’email che si riceve dopo l’acquisto. Fatto questo basterà effettuare il download di Office e seguire la guida che spiega come installare e attivare correttamente il pacchetto.

Su Mr Key Shop è possibile acquistare anche altri validi prodotti per il proprio dispositivo. Oltre alle licenze della suite Office, infatti, questo valido rivenditore permette di acquistare Windows 11, Microsoft Server, licenze per i programmi di backup e ripristino e anche prodotti utili per la sicurezza di dispositivi mobile Android e iOS, PC e Mac, come antivirus e reti VPN.

Conclusioni

Per ottenere la migliore versione di Office per le proprie necessità a un prezzo vantaggioso, la soluzione più indicata è l’acquisto di una licenza perpetua e legale su un sito come Mr Key Shop.

In questo modo, infatti, non si avrà alcun limite sull’uso del pacchetto Office (al contrario di quanto accade per gli account scolastici o universitari) e non bisognerà sottoscrivere alcun abbonamento.

L’acquisto di una licenza perfettamente funzionante e legale per la suite Office è caldamente consigliato: sconsigliamo infatti l’uso di programmi craccati, in quanto possono causare problemi di diversa natura al proprio PC o Mac. Con una licenza valida e sicura si potranno sfruttare tutte le potenzialità del pacchetto Office senza mettere a rischio il proprio dispositivo, sia per l’uso aziendale sia per quello domestico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.