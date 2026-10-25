Acquisti online sempre più costosi: si aggiunge un'altra tassa da novembre

Gli acquisti online da piattaforme extra-UE potrebbero diventare più costosi già da novembre, con una nuova tariffa destinata a incidere soprattutto sugli ordini economici.

Dal 1° novembre 2026, secondo quanto previsto dalla misura descritta, gli acquisti su piattaforme come Shein, Temu e AliExpress saranno interessati dalla cosiddetta Union Handling Fee. Il contributo di 2 euro riguarda la gestione doganale delle merci importate e potrebbe pesare sul prezzo finale. Ma il modo in cui viene calcolato nasconde un dettaglio importante per chi acquista più prodotti contemporaneamente.

Union Handling Fee: come si calcola la nuova tariffa per articolo

La Union Handling Fee da 2 euro si applica a ogni articolo comprato online e spedito da un Paese fuori dall’Unione europea, qualunque sia il suo prezzo. Un accessorio da 1,99 euro e un capo da 25 euro, se importati con lo stesso sistema, pagheranno quindi la stessa quota fissa. La tariffa, secondo la riforma doganale europea, servirà a finanziare attività come l’analisi dei dati, la valutazione dei rischi e i controlli di sicurezza sulle merci in ingresso.

Il punto più delicato, per chi compra, è il modo in cui viene conteggiata: non conta il pacco, conta il singolo pezzo. Se in una spedizione ci sono tre articoli diversi, il costo in più sarà di 6 euro. C’è però una precisazione tecnica: quando più prodotti hanno lo stesso codice doganale, la tariffa può essere applicata una sola volta. Un dettaglio che può pesare parecchio sul totale, soprattutto negli ordini pieni di piccoli oggetti simili.

Chi paga davvero: i costi finiscono nel carrello online

Sulla carta, l’obbligo doganale ricade sull’importatore. Nella pratica, però, le grandi piattaforme di shopping online low cost tenderanno a girare il costo al cliente finale, inserendolo nel totale mostrato prima della conferma dell’ordine. “Il consumatore lo vedrà al checkout”, spiegano fonti del settore logistico, parlando di un meccanismo già usato per Iva, spese di gestione e altri costi legati all’importazione.

Per chi compra spesso articoli da pochi euro, il cambiamento si farà sentire. Un carrello piccolo potrebbe diventare molto meno conveniente, soprattutto se contiene prodotti diversi tra loro. La tariffa, inoltre, non risulta legata al reso della merce: se l’ordine viene restituito, il contributo doganale già maturato potrebbe non essere rimborsato. Ed è qui che la nuova regola può cambiare le abitudini di spesa: meno acquisti d’impulso, più attenzione al totale finale.

Dazio da 3 euro e nuova tassa da 2 euro: quando il rincaro arriva a 5 euro

La nuova tassa da 2 euro non prende il posto del contributo fisso da 3 euro introdotto a luglio 2026 sui beni di valore inferiore a 150 euro. Si somma. Per un piccolo pacco extra-UE con un solo articolo economico, il costo d’ingresso può quindi arrivare a 5 euro: 3 euro di dazio fisso più 2 euro di Union Handling Fee.

Prima di luglio 2026, le spedizioni sotto i 150 euro erano esenti dai dazi doganali, pur restando soggette all’Iva. Con le nuove regole, Bruxelles prova a intervenire sul fenomeno del micro-import, cresciuto con milioni di pacchi a basso valore che ogni giorno passano dalle dogane europee. L’effetto più evidente sarà sui prodotti da pochi euro, quelli che hanno spinto il successo delle piattaforme asiatiche. Un cavo, una cover, un accessorio per la casa: articoli economici, ma non più così leggeri nel conto finale.