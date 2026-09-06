Acquisto auto con Legge 104: come avere il beneficio da 3434 euro

Le regole sono quelle fiscali previste dalla normativa e applicate dall’Agenzia delle Entrate. Il nodo, per molte famiglie, resta capire chi ne ha diritto, quali mezzi rientrano e quanto si risparmia davvero al momento dell’acquisto, senza confondere agevolazioni automatiche e requisiti da dimostrare.

Le agevolazioni per l’acquisto dell’auto con Legge 104 spettano alle persone con disabilità riconosciuta, soprattutto nei casi previsti dall’articolo 3, comma 3, e alle categorie indicate dalle norme fiscali: persone con gravi difficoltà di deambulazione, pluriamputati, non vedenti, sordi, persone con disabilità psichica o mentale titolari di indennità di accompagnamento. Serve il verbale della commissione medica competente. Senza quel documento, il concessionario non può applicare il beneficio.

L’auto può essere intestata anche a un familiare, ma solo se la persona con disabilità è fiscalmente a suo carico. La soglia è quella ordinaria: reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro, che sale a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni. Genitori, coniuge, figli e, in alcuni casi, altri familiari possono quindi acquistare il veicolo, a patto che venga usato in modo esclusivo o prevalente per la persona assistita. Non basta, insomma, mettere l’auto a nome del familiare: il mezzo deve servire davvero alla mobilità del beneficiario.

C’è anche un limite di tempo da tenere presente. Le principali agevolazioni sull’acquisto si possono usare una sola volta ogni quattro anni, salvo furto o demolizione del veicolo già comprato con il beneficio. Al momento della vendita viene chiesta anche una dichiarazione sostitutiva, con cui si dichiara di non aver già utilizzato la stessa agevolazione nel periodo precedente.

IVA al 4%, detrazione IRPEF e bollo: gli sconti che fanno scendere il prezzo

Il primo vantaggio è l’IVA al 4% invece dell’aliquota ordinaria del 22%. La riduzione vale sul prezzo dell’auto, sugli optional acquistati insieme al veicolo e, quando servono, sugli adattamenti legati alla disabilità. È uno sconto immediato: si vede già in fattura, ma solo se i documenti vengono consegnati al venditore prima di chiudere la pratica.

Consulenza in concessionaria per l’acquisto di un’auto con agevolazioni e documenti fiscali, con il veicolo sullo sfondo.

Poi c’è la detrazione IRPEF del 19%, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Il recupero può arrivare quindi a 3.434,44 euro, da indicare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente può scegliere se usare la detrazione tutta in una volta oppure dividerla in quattro quote annuali uguali. Nel tetto rientrano anche le spese per adattamenti e riparazioni straordinarie. Restano fuori, invece, i costi di manutenzione ordinaria, come tagliandi e pneumatici.

Un’altra voce importante è il bollo auto. Il veicolo può esserne esentato senza il vincolo dei quattro anni, finché restano i requisiti e l’intestazione corretta. La domanda va presentata agli uffici della Regione o agli enti delegati, con procedure che possono cambiare da zona a zona. È prevista anche l’esenzione dall’imposta di trascrizione al PRA per i passaggi di proprietà, con alcune esclusioni, per esempio per i veicoli destinati a non vedenti e sordi. Su questo punto è meglio verificare prima con lo sportello competente.

Veicoli ammessi, cilindrata e regole per nuovo, usato, ibride ed elettriche

Le agevolazioni per l’acquisto auto con disabilità non valgono per qualsiasi mezzo. Sono ammessi le autovetture per il trasporto di persone, gli autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico, alcuni motoveicoli e le motocarrozzette, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. Per gli autocaravan, invece, spetta solo la detrazione IRPEF, non l’IVA ridotta.

I limiti tecnici contano molto. Per le auto a benzina, o ibride a benzina, la cilindrata non deve superare 2.000 centimetri cubici. Per diesel e ibride diesel il tetto è 2.800 centimetri cubici. Per le auto elettriche si guarda alla potenza, fissata a 150 kW. Restano escluse le minicar e i quadricicli leggeri.

Si può acquistare sia un’auto nuova sia un’auto usata. Nel caso dell’usato, però, l’IVA deve essere esposta in fattura: se il venditore usa il regime del margine, lo sconto sull’aliquota non funziona allo stesso modo. Anche le auto ibride ed elettriche rientrano nelle agevolazioni, ma sempre entro i limiti indicati. È un dettaglio non secondario, perché negli autosaloni, soprattutto quando si parla di pronta consegna, la parte fiscale non viene sempre spiegata subito con chiarezza.

Quanto si risparmia davvero: il caso di un’auto da 25.000 euro

Su un’auto con prezzo imponibile di 25.000 euro, il risparmio più evidente arriva dall’IVA agevolata. Con l’aliquota ordinaria al 22% l’imposta sarebbe di 5.500 euro; con l’aliquota al 4% scende a 1.000 euro. La differenza è di 4.500 euro. Se invece il prezzo viene indicato già IVA inclusa, il calcolo cambia un po’. Per questo conviene chiedere sempre un preventivo dettagliato, voce per voce.

Alla riduzione dell’IVA si aggiunge la detrazione IRPEF, che può arrivare fino a 3.434,44 euro quando la spesa raggiunge il tetto massimo previsto. Poi c’è il bollo: in base alla Regione e al veicolo, l’esenzione può valere spesso alcune centinaia di euro l’anno. In dieci anni, il vantaggio può diventare un risparmio aggiuntivo nell’ordine di 1.500-3.000 euro, anche se la cifra cambia a seconda della potenza e della tariffa regionale.

Nel complesso, su un’auto di fascia media, il beneficio fiscale può superare gli 8.000 euro e, in alcuni casi, avvicinarsi ai 10.000 euro durante il periodo di utilizzo del veicolo. Non è però uno sconto generico: dipende dai requisiti sanitari, dall’intestazione, dai limiti del mezzo e dalla corretta presentazione dei documenti. Prima di firmare il contratto, la verifica è semplice ma decisiva: verbale, carico fiscale, preventivo e dichiarazione sostitutiva devono essere coerenti. Solo così l’acquisto con Legge 104 diventa davvero conveniente.