Action batte Lidl, altro che Parkside: è questa la svolta a meno di 20 euro

Nel reparto fai da te di Action è comparso un piccolo utensile che punta tutto su prezzo, praticità e lavori domestici veloci.

La cifra resta sotto i 20 euro, ma il vero interesse nasce dalla dotazione già inclusa e dalla possibilità di tenerlo pronto nel cassetto senza acquistare batterie separate. Prima di considerarlo superiore a Parkside, però, bisogna capire che cosa può fare davvero e quali limiti porta con sé.

Il prodotto sotto i 20 euro che fa parlare di sé

Si tratta dell’avvitatore senza fili FERM da 4 volt e 1,5 Ah, venduto sul sito italiano di Action a 19,95 euro. È un attrezzo compatto pensato per avvitare e svitare durante montaggi, regolazioni e piccole riparazioni. La batteria è integrata e ricaricabile, quindi non bisogna entrare in un ecosistema di accumulatori compatibili come accade con molti utensili più grandi.

Nella confezione sono indicati cavo di ricarica, attacchi e punte, oltre a una scatola per conservare tutto insieme. È presente anche una luce LED, utile quando la vite si trova sotto una scrivania, dentro un mobile o in un angolo poco illuminato. La rotazione può essere impostata nei due sensi, così lo stesso utensile serve sia per stringere sia per allentare.

Il prezzo ufficiale verificato è di 19,95 euro. Non risulta invece confermata sul sito Action una riduzione a 16,95 euro per questo specifico articolo. La promozione settimanale italiana è valida dal 5 all’11 agosto 2026 e comprende diversi prodotti FERM, ma disponibilità e prezzi possono cambiare tra assortimento online e negozi fisici.

Dove può aiutare davvero e dove mostra subito i suoi limiti

Un avvitatore da 4 volt può essere comodo per montare mobili in kit, sistemare maniglie, regolare cerniere e stringere viti già presenti. Riduce la fatica rispetto al cacciavite manuale e occupa poco spazio. Per chi esegue questi lavori solo occasionalmente, la semplicità può contare più della potenza assoluta.

Non va però confuso con un trapano avvitatore tradizionale. La tensione contenuta e il formato compatto lo rendono poco adatto a forare muri, lavorare materiali duri o affrontare viti lunghe e molto serrate. In questi casi servono coppia maggiore, velocità regolabile e una batteria più capiente. Forzarlo oltre il suo impiego naturale può rallentare il lavoro e rovinare punte o testa della vite.

Anche il confronto con Parkside va preso con cautela. Action propone un utensile economico pronto all’uso, mentre la gamma Lidl comprende modelli diversi per potenza, batterie e destinazione. Non esiste quindi un vincitore assoluto: il FERM convince sul prezzo d’ingresso, Parkside può risultare più adatto a chi vuole ampliare nel tempo una dotazione di utensili compatibili.

Quando l’acquisto ha senso e cosa controllare in negozio

Prima di comprarlo conviene verificare il contenuto della valigetta, la solidità dell’impugnatura e la disponibilità delle punte necessarie. Una dotazione numerosa serve poco se mancano le misure utilizzate più spesso. È utile controllare anche il tipo di connettore previsto per la ricarica USB e conservare scontrino e istruzioni.

L’offerta ha senso soprattutto per chi cerca un utensile da emergenza, non possiede già un avvitatore e affronta lavori brevi. Chi monta mobili spesso o lavora in garage dovrebbe investire in un modello più potente. A meno di 20 euro, il FERM resta comunque una proposta interessante: non batte Parkside in ogni campo, ma può vincere quando servono spesa minima e praticità immediata.