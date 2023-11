Action Cam 4K: cattura le tue avventure con dettagli Ultra HD con soli 39€

Entra nel mondo dell’avventura con la TIMNUT Action Cam 4K, una videocamera progettata per catturare ogni momento emozionante con qualità Ultra HD e funzionalità avanzate. Con una risoluzione video di 4K a 30fps, un sensore da 20MP, e una resistenza all’acqua fino a 40 metri, questa action cam è pronta per accompagnarti in ogni tua avventura, sia sopra che sotto l’acqua.

Una cam dunque che non ha nulla da invidiare a quelle più famose e prestanti rispetto alle quali costa anche una miseria: proprio così, in questo momento puoi farla tua a soli 39€ con lo sconto del 20% di Amazon e le spedizioni gratuite con Prime.

Dettagli Ultra HD e Stabilizzazione EIS

La TIMNUT Action Cam cattura video in risoluzione 4K a 30fps, garantendo dettagli cristallini e colori vividi per ogni tuo momento. La stabilizzazione EIS (Electronic Image Stabilization) assicura che i tuoi video siano fluidi anche durante le attività più dinamiche, permettendoti di rivivere ogni istante con la massima chiarezza. Esplora il mondo sottomarino con fiducia grazie alla resistenza all’acqua fino a 40 metri. La TIMNUT Action Cam è dotata di un alloggiamento impermeabile che la rende perfetta per le immersioni subacquee, snorkeling e altre attività acquatiche.

Cattura la bellezza del mondo sottomarino con la stessa qualità di immagine eccezionale che ottieni sulla terraferma. La videocamera offre un angolo di visione ultra-ampio di 170 gradi, permettendoti di catturare più dettagli e paesaggi nelle tue riprese. Inoltre, il telecomando wireless a 2.4G ti consente di controllare la tua action cam da distanza, consentendoti di scattare foto e registrare video senza dover toccare la videocamera.

La TIMNUT Action Cam è dotata di connessione Wi-Fi integrata, consentendoti di controllare la videocamera tramite l’applicazione dedicata sul tuo smartphone. Puoi condividere istantaneamente i tuoi video e le tue foto sui social media o con gli amici, portando la tua esperienza di condivisione a un nuovo livello.

Con la TIMNUT Action Cam 4K, ogni tua avventura diventa un’opportunità per catturare ricordi straordinari. Grazie alla sua qualità video Ultra HD, funzionalità di stabilizzazione, resistenza all’acqua e angolo di visione ampio, questa action cam è pronta per accompagnarti ovunque tu vada. Falla tua ora a soli 39€ con lo sconto del 20% di Amazon e le spedizioni gratuite con Prime.

