Action Cam 4K: lo SCONTO di oggi su Amazon è da SFRUTTARE

Registrare i tuoi momenti topici durante le gite fuori porta può essere davvero divertente, specialmente se i dispositivi che utilizziamo sono di qualità elevata e costano meno rispetto a ciò che offrono. Oggi troviamo in sconto su Amazon un ottimo prodotto di DJI: una Action Cam 4K scontata del 23%, con un prezzo finale che si attesta sui 329,00€. Approfitta subito dell’offerta!

Action Cam 4K di DJI su Amazon: il prezzo di oggi è davvero favoloso

Questa Action Cam 4K dispone di un sensore da 1/1.3″ e riesce a registrare delle immagini davvero interessanti anche senza la luce del giorno. Il sensore succitato è più grande rispetto alle precedenti versioni, e ciò significa che le riprese in 4K saranno decisamente superiori senza tenere conto dello scenario in cui stiamo registrando. Un altro elemento importante è quello della cancellazione attiva del rumore, che ci torna particolarmente utile in tutti quegli ambienti dove c’è una scarsa illuminazione.

Le prestazioni cromatiche a 10 bit e D-Log M fanno sì che in fase di editing si previene del tutto la perdita di dettagli importanti nelle riprese, andando a semplificare la gradazione del colore e la post-produzione nel corso della modifica dei filmati registrati. Altro dettaglio da considerare è la sua ottimo resistenza al freddo, riuscendo a sopportare fino a -20 C° più un’autonomia che dura fino a 150 minuti consecutivi.

Acquista subito questo fantastico prodotto su Amazon: solo per oggi lo trovi sull’e-commerce più famoso al mondo a un ottimo prezzo: con una detrazione del 23% oggi costa 329,00€. Un vero affare per un prodotto del genere!

