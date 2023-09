Action cam 4K: oggi costa solo 41€, offerta davvero ASSURDA

Se sei un amante di sport estremi o in acqua e ti piace riprendere ogni momento della tua vita, allora non puoi non avere questa action cam HD 4K assurda. Oggi te la porti a casa a soli 49,99€, invece di 69,99€ a cui poi aggiungerai coupon di 8€. Corri immediatamente su Amazon, prima che possa davvero finire.

Un action cam di altissimo livello ad un prezzo non basso, ma bassisimo, così non si era davvero mai visto. Oggi te la porti a casa con un mega sconto del 29% + coupon di 8€. Non ti resta che aggiungerla al carrello, così al checkout la troverai già scontata automaticamente dal sito.

Macchina fotografica subacquea 40M, videocamera WiFi con EIS stabilizzata, fotocamera per casco con mic esterno

Si tratta di un action cam che ha fatto impazzire tutti gli utenti su Amazon. Oggi te la porti a casa a davvero niente, dal colore nero perfetto per ogni ripresa, soprattutto per quelle subacquee quando sei al mare.

Questo prodotto, è in grado di registrare video in 4K/30fps ed anche di scattare anche foto super. Inoltre, potrai anche condividire il tuo mondo con una risoluzione davvero da film. Potrai avere sempre video con un suono super chiaro anche in luoghi rumorosi comein montagna.

Questo modello è inoltre, compatibile con IOS e Android, puoi anche controllare la camera tramite il tuo smartphone e anche rivedere le foto e i video e trasferisci i file in modo da poter condividerle sui social media. Dispone di uno schermo da urlo che rende il tutto molto più semplice e bello.

Una promo da cui non rinuncerai, che ha mandato tutti in tilt. Oggi ti porti a casa questa action cam ad una miseria e non puoi non averla per il tuo inverno, corri subito su Amazon prima che finisca!

