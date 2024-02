Action Cam 4K: registra i tuoi video SOTT'ACQUA in 4K e paga POCO!

Se hai bisogno di una videocamera ultra resistente in acqua e che registri in risoluzione 4K, la Action Camera 4K di SJCAM non devi fartela scappare. Questo ottimo prodotto è disponibile su Amazon a un prezzo davvero stracciato grazie allo sconto del 16% più un Coupon del 21% e un codice promozionale che detrae un ulteriore 10%, con un prezzo che si attesa sui 42,65€.

Action Camera 4K di SJCAM: tutto quello che ti serve per delle ottime riprese

Questa ottima videocamera di SJCAM supporta le seguenti risoluzioni video 4K/ 30FPS, 2K/ 30FPS, 1080P,/30FPS e 720P/30 FPS. Dispone di uno zoom che va da 1.0X a 5.0x, un obiettivo fisheye 6G e un supergrandangolo da 170°.

L’action cam 4K riesce a registrare in loop varie sequenze, supporta la fotografia rallentata e in time-lapse, la modalità drive-in, l’image flip e altri elementi importanti come la regolazione del bilanciamento del bianco e l’esposizione. In questo modo, potremo avere delle immagini sempre più nitide, grazie anche a un display LCD da 2″ che ci permette di controllare tutto ciò che stiamo facendo.

All’interno della confezione troverete una custodia impermeabile più una borsa per tutti gli accessori. In più, disporrete di una scheda SD da 32 GB e delle batterie 900mAh, che faranno durare la telecamera fino a 3 ore di riprese consecutive. Attenzione però, non è solo per l’uso subacqueo, ma possiamo adoperarla anche per altre esperienze come ciclismo, surf, snowboard ecc. Acquista subito questo prodotto su Amazon, solo per oggi potrai usufruire di un triplo sconto: 14% già applicato al prezzo più un coupon del 21% più un codice promozionale del 10%, con un prezzo finale fissato a 42,65€.

