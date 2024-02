Action Cam 4K: riprese ASSURDE a un prezzo STRACCIATO

L’avventura è ciò che ti rende più vivo? Se hai intenzione di catturare i momenti migliori delle tue gite fuori porta, hai bisogno senz’altro di un action cam che possa fare al caso tuo e soprattutto che non ti deluda mai. L’action cam 4K di Apexcam è il regalo migliore che puoi farti, la sua resistenza e robustezza e le sue riprese chiare e dettagliate ti faranno capire immediatamente il valore di questo prodotto. Puoi trovarlo solo per oggi in offerta su Amazon usufruendo di uno sconto del 17% più un Coupon del 10% da applicare al momento dell’acquisto. A soli 49,99€ puoi accaparrarti questo autentico gioiello. Ma ti conviene fare in fretta, le scorte sono limitate!

Action Cam 4K di Apexcam: riprese professionali a un costo davvero folle

Le riprese di questa macchina fotografica sono davvero di qualità, arrivando fino al 4K. Riesce a salvare immagini da 20 megapixel con un obiettivo fisheye 6G super grandangolare da 170°. Catturare le tue immagini non è mai stato così suggestivo! Presenta inoltre una custodia impermeabile IP68 e può arrivare facilmente a 40 metri di profondità; quindi, nessun problema se vorrai portarla con te per nuoto, immersione o altre attività in acqua.

Il suo display LCD ti consente di guardare immediatamente le anteprime e il suo telecomando riesce a funzionare fino a 15 metri di distanza. Quest’ultimo è inoltre è resistente all’acqua e il suo livello di impermeabilità è IPX6. Gli accessori che troviamo all’interno ti faranno capire che non avrai bisogno di nient’altro. La sua batterie è potentissima: 1050 mAh per una ripresa ininterrotta per ben 200 minuti consecutivi. Acquista subito su Amazon questo fantastico prodotto a soli 49,99€ su Amazon usufruendo dello sconto del 17% più un Coupon 10% al carrello.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.