Action Cam 4K: SCONTO più COUPON solo per oggi su Amazon!

Hai bisogno di una action cam 4K che riesca a tenere testa alle tue avventure spericolate? Con questo prodotto di SJCAM non avrai più problemi e le tue riprese saranno sempre nitide e chiare anche quando stai effettuando dei movimenti veloci. Solo per oggi la trovi con un ottimo doppio sconto su Amazon: sconto del 14% più un Coupon del 25% da applicare al check-out!

Action Cam 4K SJCAM: solo per oggi in doppio sconto su Amazon

Questo fantastico prodotto di SJCAM riesce ad adattarsi a ogni tipo di esigenza, supportano risoluzioni video che vanno dal 4K al 720p. Dispone di uno zoom da 1.0x a 5.0x, un obiettivo fisheye 6G e un super-grandangolo da 170 gradi, in modo che non perderai neanche un dettaglio delle tue riprese. Con l’installazione dell’app dedicata “SJCAM Zone“, potremo collegare l’app alla nostra videocamera rimanendo sempre connessi con il mondo, potendo condividere i nostri video con i social media come TikTok, Instagram, YouTube e altri.

La Action Cam dispone di fotocamera subacquea impermeabile 4K con registrazione in loop, fotografie rallentate, modalità drive, time lapse, image flip, regolazione dell’esposizione del bilanciamento del bianco. Tramite l’interfaccia LCD da 2 pollici, abbiamo la possibilità di valutare ancora meglio le riprese appena catturate.

Il prodotto arriverà a casa nostra con una custodia impermeabile e una borsa per accessori, più una scheda da 32 GB e batterie da 900mAh, le quali riescono a durare fino a 3 ore consecutive. Acquista subito questo gioiello di SJCAM, solo per oggi lo trovi in doppio sconto su Amazon del 14% più un coupon del 25%!

