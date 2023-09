Action cam insta360 in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di immortalare alcuni dei nostri momenti preferiti, soprattutto quando siamo in vacanza o pratichiamo degli sport estremi, in cui chiaramente non è possibile far uso delle classiche fotocamere tradizionali. È proprio per questo che entrano in gioco le action cam, che riescono ad effettuare riprese e scattare foto anche in condizioni assolutamente estreme. Proprio sulla base di questo bisogno Amazon ha ben pensato di proporti l’action cam insta360 in offerta all’incredibile prezzo di soli 267 euro, con un ottimo sconto pari al 16% rispetto al prezzo di listino originariamente proposto dalla stessa compagnia produttrice.

Action cam per ogni tuo momento

Tra le tantissime funzionalità alla base di questa sorprendente action cam troviamo la tecnologia Active HDR, che permette di stabilizzare totalmente i tuoi video, riuscendo ad esaltare al massimo ogni ripresa. Grazie poi alla stabilizzazione FlowState riuscirai ad avere video assolutamente fluidi all’interno di ogni situazione.

Non dovrai nemmeno preoccuparti del livellamento dell’orizzonte, dal momento che ci pensa la tecnologia Horizon Lock, che riesce a garantirti delle riprese completamente livellate, anche nel caso in cui inclini leggermente la videocamera per sbaglio.

Un altro punto molto interessante consiste nella possibilità di comandarla e gestirla completamente da remoto grazie all’app Insta360, scaricabile in maniera gratuita dai rispettivi store mobile: potrai dunque esportare le tue riprese e le tue foto direttamente sul tuo smartphone, in modo tale da editarle con tutti i filtri che desideri.

La qualità dei filmati, poi, è davvero eccezionale: hai infatti la possibilità di registrare filmati in risoluzione 6K al massimo del dettaglio, con un rapporto 2.35:1, al pari di quello che vedi al cinema: siamo certi che i tuoi filmati non sfigureranno nemmeno sulla tua TV in salotto. L’action cam è anche molto robusta, e può immergersi fino a 5 metri di profondità, risultando dunque utilizzabile anche nelle tue sessioni di snorkelling al mare.

Insomma, a poco meno di 270 euro hai la possibilità di assicurarti un’action cam dalle prestazioni davvero eccellenti, con cui potrai riprendere ogni tuo momento in vacanza o durante gli sport estremi: ecco perché ti suggeriamo fortemente di acquistare l’action cam insta360 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

