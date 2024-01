Action Cam subacquea Brave 4 Pro di AKASO: DOPPIO SCONTO folle su Amazon

Cattura e condividi i momenti più avventurosi della tua vita con la Brave 4 Pro Action Cam di AKASO. Questa fotocamera subacquea offre prestazioni eccezionali e una serie di funzioni avanzate per immortalare le tue avventure in modo straordinario.

Tutto questo può essere tu oggi a soli 95€ grazie al doppio sconto che ti fa Amazon, ovvero il primo del 20% sul prezzo di listino, e il secondo col coupon omaggio di 25€ da spuntare in pagina.

Brave 4 Pro Action Cam di AKASO, economica e potentissima

Entrando nel dettaglio, la Brave 4 Pro è in grado di registrare video in 4K a 40 metri di profondità sotto l’acqua, garantendo immagini nitide e dettagliate anche nelle condizioni più estreme. Con una risoluzione fotografica di 20MP e un grandangolo da 170°, puoi catturare angoli ampi e spettacolari.

La stabilizzazione EIS (Electronic Image Stabilization) assicura video fluidi anche durante le attività più movimentate, mentre il doppio schermo ti consente di comporre le tue foto e visualizzare le riprese in tempo reale. Il touch screen semplifica la navigazione tra le varie modalità e impostazioni.

La Brave 4 Pro offre anche la possibilità di uno zoom 5x, consentendoti di avvicinarti ai dettagli senza compromettere la qualità dell’immagine. Con due batterie da 1350mAh incluse, potrai catturare ancora più momenti senza preoccuparti di rimanere senza energia.

Il kit di accessori incluso fornisce tutto ciò di cui hai bisogno per sfruttare al massimo la tua action cam in ogni situazione. Dai supporti per il montaggio alle custodie impermeabili, sei pronto per esplorare il mondo e documentare ogni avventura.

Sia che tu stia praticando sport estremi, esplorando la natura o semplicemente catturando momenti speciali, la Brave 4 Pro Action Cam di AKASO è la compagna perfetta per immortalare ogni istante in modo vibrante e mozzafiato.

