Con questa action camera insta360 ONE immortali le tue imprese!

Se ami l’avventura e cerchi una action camera che immortali le tue imprese senza far perdere i minimi dettagli alle tue avventure, questa action camera insta360 ONE X2-5.7K 360° è ciò che fa per te! Anche perché è in offerta e la paghi solo 342,99 euro, con uno sconto del 30%! Molto importante il fatto che abbia una stabilizzazione molto precisa, così da non vibrare eccessivamente e faccia venire video o foto mosse anche quando sei su strade molto sterrate, tra le onde del mare, ecc. Così come è importante che abbia l’impermeabilità IPX8, così non dovrai temere che caschi in acqua o che si danneggi sotto la pioggia. Otterrai anche un bastone selfie molto discreto; un comodo touchscreen; con l’editing video automatico ti basteranno pochi secondi per avere dei bei video; infine, potrai gestirlo tramite controllo vocale.

insta360 ONE X2-5.7K 360°: caratteristiche tecniche

L’action camera insta360 ONE X2-5.7K 360° registra video a 360° con Super 5,7K con H.265 e 100 Mbit/s. Pur avendo due obiettivi, puoi anche decidere di concentrarti su un solo obiettivo, avendo così maggiore potenza, con la modalità Steady-Cam. Otterrai così riprese grandangolari ultra stabili che si possono condividere in un batter d’occhio. Vanta la stabilizzazione FlowState con un algoritmo molto migliorato. Il bastone per Selfie stick è invisibile: scompare magicamente durante l’editing.

La camera Insta360 ONE X2 è impermeabile fino a 10 metri IPX8. Ciò significa che non dovrai temere di portarla con te anche in zone circondate da acqua, come mare, laghi, fiumi, torrenti. Potrai anche beneficiare della custodia Dive Case che regge fino a 45 metri sott’acqua. Ricapitolando, nella confezione troverai: 1 x Insta360 ONE X2, 1 x cavo di ricarica, 1 x batteria, 1 x custodia protettiva, 1 x panno per la pulizia dell’obiettivo, 1 x manuale utente.

L’action camera insta360 ONE X2-5.7K 360° è ciò che ti serve per immortalare le tue avventure estreme! Prendila con il 30% di sconto, ora solo a 342,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.