Con questa Action Camera 4K in OFFERTA le tue imprese saranno EPICHE

Le grandi imprese meritano di essere immortalate come si deve, affinché i posteri possano apprezzarle. La Osmo Action 3 Combo Standard è un’Action Camera nata proprio per questo. Rendi le tue escursioni e i tuoi viaggi qualcosa di epico e immortale. Parliamo di una cam in 4K con FOV grandangolare, per offrire una visione vivida di quanto riprende. Anche le situazioni più estreme. Molto utile la funzione HorizonStady, così come la resistenza a freddo e piogge, così potrai utilizzarla anche in condizioni meteo estreme. Ancora, potrai montarla in senso verticale con lo sgancio rapido. E’ anche molto fluido da utilizzare, grazie al doppio touchscreen. Oggi la paghi solo 299,99 euro, grazie allo sconto del 16%!

Action Camera Osmo Action 3 Combo Standard: le caratteristiche

Come anticipato nell’incipit, produce filmati in 4K ricchi di dettagli e un FOV di 155° super ampio per catturare il meglio da ogni scena e dalle tue avventure. La funzione HorizonSteady mantiene le scene fluide e livellate per filmati incredibili. Non dovrai temere che si scarichi sul più bello: con un’autonomia max di 160 min e ben 150 min di registrazione continua fino a temperature di -20°C (-4°F). Quindi anche sulle vette innevate.

Molto comodo è il supporto verticale, con sgancio rapido innovativo che ti consente di montare Action 3 in sicurezza su tutta la tua attrezzatura preferita, anche verticalmente, in pochi secondi. E’ impermeabile fino a 16 metri senza accessori aggiuntivi, così potrai immergerti fino a toccare i fondali e fotografare le bellezze marine. Il doppio touchscreen idrofobico permette di fare vlogging, scattare selfie, regolare i parametri e registrare video, anche in caso avessi le mani bagnate. Grazie alla cornice protettiva, un supporto per adattatore e altri accessori potrai portarla anche in situazioni di movimento estremo senza temere che si rompa.

Osmo Action 3 Combo Standard è una straordinaria Action Camera che oggi la paghi solo 299,99 euro, grazie allo sconto del 16%!

