Action è impazzita e lo ha fatto di nuovo: torna in offerta a 7 euro il gadget tech che tutti volevamo comprare

Action lo rimette sugli scaffali e il prezzo, stavolta, fa davvero rumore: il powerbank Philips da 10.000 mAh torna nei punti vendita italiani della catena in promozione a 7,95 euro fino a martedì 21 luglio 2026.

Un piccolo gadget tech da tenere in borsa o nello zaino, utile per ricaricare smartphone e altri dispositivi quando si è fuori casa, in viaggio o al lavoro. Il prodotto era già finito in passato tra le offerte più seguite del volantino Action. Ora rientra con uno sconto del 20% rispetto al prezzo indicato.

Action, il powerbank Philips torna a 7,95 euro: fino a quando si trova

La prima cosa che salta all’occhio è il prezzo. Il powerbank Philips è in vendita da Action a 7,95 euro, una cifra difficile da ignorare per un modello da 10.000 mAh con ricarica rapida. L’offerta resta valida fino al 21 luglio, salvo esaurimento scorte, nei negozi della catena che partecipano alla promozione.

Come spesso succede con i prodotti tech da volantino, però, la disponibilità può cambiare parecchio da un punto vendita all’altro. In alcune sedi potrebbe sparire in fretta, soprattutto nel fine settimana. Conviene quindi dare un’occhiata al negozio più vicino o passare direttamente nel reparto accessori per smartphone e piccoli dispositivi elettronici. Prezzo basso, marchio noto, piena estate: basta questo a spiegare perché l’offerta stia già girando tra chi segue le occasioni Action.

10.000 mAh e ricarica rapida a 20 watt: cosa offre il modello Philips

Il modello Philips da 10.000 mAh offre una capacità adatta, in linea generale, a ricaricare uno smartphone medio circa due o tre volte. Il numero preciso, naturalmente, dipende dalla batteria del telefono e da quanto consuma durante l’uso. È il classico accessorio che si apprezza quando si resta molte ore lontani da una presa: in treno, in aeroporto, in spiaggia o durante una giornata piena, con mappe, foto e messaggi sempre attivi.

Le dimensioni compatte aiutano: si infila nello zaino, in borsa o in una tasca capiente senza diventare un peso. Il dettaglio più interessante resta però la ricarica rapida a 20 watt, utilizzabile con i dispositivi compatibili. In concreto, permette di recuperare batteria più in fretta rispetto ai vecchi caricabatterie portatili, senza restare troppo a lungo con il telefono spento o quasi scarico.

USB-A, USB-C e cavo incluso: perché può tornare utile in viaggio

Sul fronte dei collegamenti, il powerbank Philips in offerta da Action mette a disposizione due porte USB-A e una porta USB-C. Quest’ultima può servire sia per ricaricare il powerbank sia come uscita per i dispositivi compatibili con lo standard Power Delivery. Nella confezione, secondo quanto indicato dall’offerta, c’è anche un cavo USB-C, dettaglio non sempre scontato in questa fascia di prezzo. Si può usare con smartphone, cuffie true wireless, smartwatch, piccoli speaker e, in alcuni casi, tablet con ricarica via USB.

Non prende il posto di una presa a muro quando serve molta energia, ma in viaggio può togliere d’impaccio: telefono scarico mentre si cerca un biglietto digitale, auricolari spenti prima di una chiamata, smartwatch a zero a metà giornata. Per meno di otto euro, il gadget tech Philips rientra così tra quelle offerte Action facili da capire: lo compri, lo metti in borsa e prima o poi ti salva.