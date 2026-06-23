ACTION, poco più di 10 € e il tuo smartphone non si scarica più: come funziona il Powerbank ad energia solare

Proprio per questo stanno diventando popolari soluzioni economiche e pratiche come le powerbank solari, pensate per garantire energia anche lontano dalle prese elettriche tradizionali. Tra le offerte più interessanti si segnala il modello Re-Load da 20.000 mAh, proposto nei punti vendita Action a un prezzo estremamente accessibile, poco superiore ai 10 euro.

Si tratta di un dispositivo progettato per chi trascorre molto tempo all’aperto e ha bisogno di mantenere attivi smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici senza preoccuparsi della batteria.

Come funziona una powerbank solare

Il principio è semplice ma efficace: la powerbank integra pannelli solari che trasformano la luce del sole in energia elettrica, accumulandola all’interno della batteria interna. Una volta caricata, questa energia può essere utilizzata per ricaricare i dispositivi collegati tramite cavo.

Il modello Re-Load da 20.000 mAh offre una capacità elevata, sufficiente per ricaricare più volte uno smartphone di ultima generazione o almeno un paio di volte un tablet. Questo la rende particolarmente utile in situazioni come campeggi, viaggi lunghi o giornate intere fuori casa.

Uno dei principali vantaggi di questo tipo di powerbank è la indipendenza dalla rete elettrica. Quando si è in spiaggia, in montagna o durante un festival, trovare una presa può essere complicato o impossibile. In questi contesti, il pannello solare integrato permette di recuperare energia semplicemente esponendo il dispositivo alla luce del sole.

Non si tratta solo di comodità, ma anche di una soluzione pratica per aumentare l’autonomia energetica in situazioni imprevedibili.

Porte, compatibilità e utilizzo quotidiano

La powerbank solare è generalmente dotata di più porte di ricarica, come USB-A e USB-C, compatibili con la maggior parte degli smartphone e dispositivi moderni. Questo permette di caricare più dispositivi contemporaneamente o di utilizzare diversi tipi di cavi senza problemi.

Inoltre, nonostante la presenza dei pannelli solari, il dispositivo mantiene dimensioni compatte, rendendolo facilmente trasportabile nello zaino o nella borsa da viaggio.

È importante chiarire che la ricarica solare non sostituisce completamente quella tradizionale, ma la integra. La velocità di ricarica tramite sole dipende infatti da fattori come intensità della luce, esposizione e condizioni meteo.

Per questo motivo, la powerbank viene spesso caricata a casa tramite corrente elettrica e poi “supportata” dal sole durante l’uso outdoor.

La powerbank solare proposta da Action rappresenta una soluzione economica e funzionale per chi vuole evitare di restare senza batteria nei momenti più critici. Con una capacità elevata, un prezzo accessibile e la possibilità di sfruttare l’energia solare, si rivela un accessorio utile per viaggiatori e amanti delle attività all’aperto.