Action svende Philips, e questa volta è l'affare del secolo con soli 15 euro

Tra le offerte tecnologiche che attirano l’attenzione nei negozi Action, una proposta Philips punta a conquistare chi usa spesso lo smartphone lontano da casa.

Con il telefono che rischia di scaricarsi durante viaggi, giornate di lavoro e spostamenti, avere una riserva di energia a disposizione può fare la differenza. Il volantino segnala un articolo con caratteristiche interessanti e una promozione a tempo, ma prima dell’acquisto è utile capire quali vantaggi offre realmente. Tra capacità, connessioni e velocità di ricarica, ci sono dettagli da controllare per valutare se l’occasione merita.

Action taglia il prezzo: offerta Philips fino al 10 novembre

Il dato che salta agli occhi è il prezzo di 14,95 euro. È quello indicato da Action per la powerbank Philips fino al 10 novembre 2026, salvo esaurimento scorte. Lo sconto dichiarato è del 21% e porta il prodotto sotto quella soglia dei 15 euro dove, di solito, si trovano batterie esterne più piccole o con una ricarica meno veloce.

Come spesso succede con le offerte della catena olandese, però, la disponibilità può cambiare parecchio da negozio a negozio. In alcuni punti vendita il prodotto potrebbe arrivare in quantità limitata, in altri finire prima della data indicata. Meglio quindi controllare il volantino locale o fare un passaggio direttamente in negozio, magari al mattino. “Sono articoli che vanno via in fretta”, ha raccontato un addetto di un punto vendita Action parlando dei prodotti tech a basso prezzo.

20.000 mAh e ricarica rapida da 20W: perché il prezzo pesa

Il punto forte è la capacità da 20.000 mAh. Un valore che rende questa batteria portatile Philips utile non solo per le emergenze, ma anche per un uso più intenso. Secondo quanto riportato nell’offerta, la powerbank può ricaricare uno smartphone in media 4,2 volte. Il numero, naturalmente, cambia in base alla batteria del telefono, alla resa della ricarica e all’uso del dispositivo mentre è collegato.

C’è poi la ricarica rapida da 20W, altro dettaglio da non sottovalutare. Non siamo ai livelli dei caricatori più potenti, ma per smartphone, auricolari, smartwatch e smartband è una potenza più che sufficiente nella vita di tutti i giorni. In treno, in aeroporto, all’università. Insomma, in tutte quelle situazioni in cui una presa libera non si trova, o è troppo scomoda da raggiungere.

Quattro porte e qualche limite: cosa sapere prima di comprarla

Sul fronte delle connessioni, la powerbank Philips da 20.000 mAh offre quattro porte: due uscite USB-A, un ingresso micro-USB e una porta USB-C utilizzabile sia per ricaricare la batteria sia per alimentare altri dispositivi. Nella confezione è incluso anche un cavo USB-C, utile per partire subito senza dover cercare un accessorio a parte.

La possibilità di collegare più dispositivi è comoda, ma va letta con un po’ di buon senso. Se si usano più porte insieme, la potenza si divide e i tempi di ricarica possono allungarsi. Resta comunque una soluzione pratica per chi porta sempre con sé smartphone, cuffie true wireless, smartwatch o piccoli accessori.

Il limite principale è il peso, inevitabilmente superiore rispetto a una powerbank da 5.000 o 10.000 mAh. Ma sotto i 15 euro, con una capacità del genere, il compromesso è difficile da ignorare.