Adattatore Bluetooth 5.0 di TP-Link a meno di 10 euro su Amazon

Questo adattatore Bluetooth 5.0 per PC della TP-Link usa la più recente tecnologia EDR ed è retrocompatibile con le versioni BT 4.2/4.0/3.0/2.1/2.0/1.1. UB500 trasforma PC, desktop o laptop non Bluetooth in dispositivi in grado di gestire qualsiasi tipo di dispositivo ( ma per quanto riguarda i controller funziona solo su quello della PS4 e XBox per PC). Acquistalo ora su Amazon a soli 9,99€ invece di 16,99€.

Questo adattatore Bluetooth USB ti garantirà fino al doppio della velocità e quattro volte la copertura rispetto al Bluetooth 4.0 e grazie alla tecnologia EDR e BLE è dotato di velocità dati migliorata e un consumo a bassa energia, questo ha notevolmente migliorato la velocità di trasferimento dei dati.

Ha un design elegante e ultracompatto, ciò significa che puoi inserire il ricevitore Bluetooth Nano in qualsiasi porta USB e tenerlo semplicemente lì, indipendeAdattatore Bluetooth USB 2.0 Dongle Bluetooth 5.0 UB500temente dal fatto che tu sia in viaggio o a casa.

E’ tutto plug and play e funziona su Windows 8.1, 10 e 11 (assicurati che il tuo computer sia connesso a Internet), Win 7 (driver richiesto per Win7 e scaricabile gratuitamente dal sito web). Consente la comunicazione wireless con desktop, stampanti, telefoni e cuffie abilitate. Utilizza la tecnologia Bluetooth Low Energy per la connettività wireless a risparmio energetico. Temperatura di esercizio che vanno da 0℃ a 40℃.

NOTA: UB500 non è compatibile con Mac, Linux, TV o Windows 8. L’UB500 è solo per PC, quindi i controller PS4/Xbox possono essere utilizzati su PC e non devono essere utilizzati direttamente su Xbox/PS4. Due UB500 non possono accoppiarsi tra loro. Approfitta ora dello sconto del 41% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.