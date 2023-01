Adattatore Bluetooth 5.3 Audio USB ad un prezzo FENOMENALE su Amazon

L’adattatore audio bluetooth YMOO B10Q è un dispositivo che supporta solo la trasmissione dell’audio, e viene utilizzato come trasmettitore bluetooth ma non può essere utilizzato come ricevitore per mouse, tastiera, stampante, telefono cellulare, TV, auto, ecc. Acquistalo ora su Amazon a soli 18,99€ invece di 24,99€ e sfrutta il COUPON per risparmiare un ulteriore 15%.

Grazie al chip incorporato, parliamo di un Qualcomm QCC3056 Bluetooth 5.3, Ymoo B10Q ha una latenza inferiore e un consumo di energia inferiore rispetto alla concorrenza sul mercato. È completamente retrocompatibile con i dispositivi audio dotati di versioni precedenti di Bluetooth.

L’adattatore audio YMOO B10Q non ha bisogno di installare alcun driver, può essere collegato a PS5/PS4/PC/Mac ed è Low Latency Certified. Infatti supporta APTX ADIPtive/APTX HD/APTX LL/APTX/SBC, formati di codifica che si utlizzano su ps5/ps4/pc per collegare un auricolare bluetooth.

Supporta anche le chiamate vocali e lo streaming audio a 24 bit e 48K, fai doppio clic sull’MFB per accedere alla “modalità chiamata” ed effettuare chiamate vocali con gli altri senza preoccupazioni. (Assicurati che l’auricolare abbia una funzione microfono)

Inoltre il trasmettitore Bluetooth YMOO può collegarsi a due dispositivi contemporaneamente come PS5, PS4, Switch, PC per goderti musica/film/giochi con i tuoi amici. Ricordiamo però che non è consigliabile ascoltare musica quando si utilizza la funzione microfono, ma questo solo se viene utilizzato su sistemi come PS5 / PS4. Per poter cambiare questa impostazione, cliccare due volte sul B10Q può cambiare la modalità microfono/musica. In modalità microfono, il LED lampeggia velocemente. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.