Adattatore CarPlay Wireless: con 34€ ti porti CarPlay in auto senza bisogno del cavo USB

L’adattatore CarPlay Wireless è un dispositivo che ti consente di convertire il sistema CarPlay cablato della tua auto in un sistema wireless. Questo adattatore è compatibile con una varietà di marche automobilistiche, tra cui VW, BMW, Audi e molte altre, e offre una soluzione comoda per utilizzare CarPlay senza dover collegare il telefono al veicolo tramite cavo.

Assicurati questo preziosissimo gadget compatibile con iPhone 6 e versioni successive, approfittando dello sconto su Amazon frutto del taglio di prezzo base del 28% e di un coupon di 15€ da spuntare in pagina, per averlo a soli 34€ e con le spedizioni gratutie via Prime.

Adattatore CarPlay Wireless: super comodo

L’adattatore consente di utilizzare CarPlay senza collegare il telefono al veicolo tramite cavo. Questo elimina il fastidio dei cavi e offre una connessione wireless conveniente. È compatibile con una serie di marche automobilistiche, inclusi alcuni dei marchi più noti come VW, BMW e Audi. Prima di acquistare, verifica la compatibilità con il tuo modello di auto specifico.

L’installazione è semplice e non richiede modifiche complesse al veicolo. Basta collegare l’adattatore al sistema CarPlay cablato esistente e seguire le istruzioni per la configurazione. Il dispositivo offre una qualità audio nitida per le chiamate telefoniche, la riproduzione di musica e le direzioni di navigazione tramite CarPlay.

Con CarPlay Wireless, non dovrai più preoccuparti di collegare e scollegare il telefono ogni volta che entri o esci dalla tua auto. Se desideri sperimentare la comodità di CarPlay senza dover gestire cavi, questo adattatore è una soluzione pratica.

Ti permette di trasformare il tuo sistema CarPlay cablato in uno wireless e di godere di tutte le funzionalità senza dover collegare fisicamente il telefono al veicolo. Prendilo ora su Amazon col doppio sconto del 28% e di 15€ col coupon da spuntare in pagina, per averlo a soli 34€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

