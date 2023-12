Adattatore di corrente da viaggio: in USA sempre CARICO!

Pronto per le vacanze? Hai programmato la tua vacanza all’estero? Vai in USA, Canada, Messico o Thailandia? Ecco l’adattatore che DEVI portare sempre con te! L’adattatore di corrente da viaggio Kethant oggi ti costa il 30% in meno su Amazon: il prezzo è di soli 13,99€!

Il prodotto perfetto per i tuoi viaggi in USA

Questo adattatore da viaggio 4 in 1 è incredibilmente versatile e pratico. Dotato di una presa suko europea, due porte USB da 2,4A e una porta Type-C da 3A, permette di caricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente, senza rinunciare alla velocità. Si tratta del device ideale per alimentare smartphone, laptop, tablet e altri dispositivi elettronici.

Oltre agli Stati Uniti, è perfetto per tutti i paesi che utilizzano la spina di tipo B, tra cui Canada, Messico, Thailandia e molte altre destinazioni in tutto il mondo.

Il design compatto rende l’adattatore facile da trasportare nello zaino o valigia, rendendolo il compagno di viaggio ideale. Che tu sia in viaggio per vacanza o studi all’estero, questo adattatore ti assicura sempre la possibilità di ricaricare i tuoi dispositivi ovunque ti trovi.

Tra le altre cose, è molto importante da tenere in considerazione che questo adattatore non è un convertitore di tensione. Il dispositivo è adatto per caricatori a doppia tensione o dispositivi globali con un intervallo di tensione in ingresso di 100-240V. È importante verificare la compatibilità dei tuoi dispositivi prima dell’uso per evitare danni.

L’adattatore di corrente da viaggio Kethant è una soluzione sicura e versatile per i tuoi bisogni di ricarica in viaggio. Con un prezzo di 13,99€, grazie allo sconto del 30% su Amazon, è un acquisto che non puoi lasciarti sfuggire. Assicurati di metterlo in valigia per il tuo prossimo viaggio e parti senza preoccupazioni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.