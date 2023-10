Adattatore di rete TP-Link plug-and-play, anche per Nintendo Switch: solo 11€

Hai bisogno di una connessione di rete stabile e veloce per il tuo dispositivo, ma non vuoi portarti dietro un ingombrante adattatore? L’adattatore di rete TP-Link UE306 è la soluzione ideale per chi desidera portabilità e prestazioni senza compromessi.

Con un design pieghevole e compatto, offre connettività Gigabit Ethernet 10/100/1000 attraverso una porta USB 3.0, garantendo una connessione affidabile e ad alta velocità ovunque ti trovi. Il prezzo? Appena 11€, praticamente quanto un giocattolo. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Pieghevole e portatile, l’adattatore di rete TP-Link UE306 è una bomba

Una delle caratteristiche distintive di questo adattatore è il suo design pieghevole. Puoi facilmente ripiegare il connettore quando non lo stai utilizzando, rendendolo estremamente compatto e ideale per l’uso in viaggio. Basta infilare l’adattatore nel tuo zaino o tasca e sarai pronto a connetterti ovunque tu vada.

Con supporto per reti Gigabit Ethernet, questo adattatore offre una connessione ad alta velocità, perfetta per il gaming online, lo streaming di contenuti in alta definizione e il lavoro da remoto. La velocità di trasmissione dati fino a 1000 Mbps ti assicura prestazioni senza intoppi. L’adattatore è compatibile con il plug-and-play, il che significa che non è necessario installare driver aggiuntivi o software complicati.

Basta collegare l’adattatore a una porta USB 3.0 disponibile sul tuo dispositivo e sarai subito online. Inoltre è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui computer portatili, PC, console di gioco, tablet e altro ancora. È anche perfetto per la Nintendo Switch, offrendo una connessione di rete stabile per il gaming online senza problemi. Il tutto spendendo solo 11€</strong> e con le spedizioni veloci, sicure e gratuite con Prime.

