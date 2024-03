Adattatore UGREEN 6 in 1: amplia la connettività dei tuoi dispositivi USB-C con 16€

L’adattatore UGREEN 6 in 1 è la migliore opzione che tu possa avere senza spendere un capitale per ampliare le opzioni di connettività dei tuoi dispositivi USB-C. Innanzitutto è dotato di porta HDMI 4K, aspetto che consente di collegare il tuo dispositivo a monitor, TV o proiettori compatibili per una qualità visiva eccezionale.

Poi ha due porte USB 3.0, che ti offrono velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, permettendoti di collegare facilmente dispositivi come unità flash, tastiere o mouse. Infine, cosa da non sottovalutare, su Amazon costa solo 16€ per via del 15% di sconto tramite coupon da spuntare in pagina. Le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite con i servizi Prime.

L’adattatore UGREEN 6 in 1 super funzionale ed economico

Questo hub USB-C con ricarica PD offre un’incredibile potenza fino a 100W attraverso la sua porta di ricarica USB-C. Questa funzione consente di fornire energia ad alta velocità al dispositivo host, come un laptop, mentre migliora le prestazioni di altre periferiche collegate, come tastiere, mouse, dischi rigidi esterni e memorie USB, fornendo loro energia supplementare.

Con questa soluzione versatile e potente, puoi gestire facilmente tutti i tuoi dispositivi e migliorare la tua produttività senza preoccuparti della durata della batteria.

Con i lettori di schede SD e TF inclusi, hai la comodità di accedere rapidamente ai file memorizzati sulle tue schede di memoria. Il design compatto e portatile rende questo adattatore ideale per l’uso in mobilità, adatto per dispositivi come MacBook Pro, MacBook Air M1/M2, iPad Pro, iPhone 15 Plus Pro Max, Surface Pro 9 e altri dispositivi USB-C. Prendilo ora su Amazon dove costa solo 16€ per via del 15% di sconto tramite coupon da spuntare in pagina. Le spedizioni sono gratuite con i servizi Prime.

