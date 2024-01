Adattatore UGREEN 6 in 1: amplia la connettività dei tuoi dispositivi USB-C con 23€

L’adattatore UGREEN 6 in 1 è un’opzione versatile per ampliare le opzioni di connettività dei tuoi dispositivi USB-C. Innanzitutto è dotato di porta HDMI 4K, che consente di collegare il tuo dispositivo a monitor, TV o proiettori compatibili per una qualità visiva eccezionale.

Poi ha due porte USB 3.0, che offrono velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, permettendoti di collegare facilmente dispositivi come unità flash, tastiere o mouse. Oggi su Amazon costa solo 23€ col 20% di sconto e le spedizioni gratuite via Prime.

L’adattatore UGREEN 6 in 1 super funzionale

Con i lettori di schede SD e TF inclusi, hai la comodità di accedere rapidamente ai file memorizzati sulle tue schede di memoria. Il design compatto e portatile rende questo adattatore ideale per l’uso in mobilità, adatto per dispositivi come MacBook Pro, MacBook Air M1/M2, iPad Pro, iPhone 15 Plus Pro Max, Surface Pro 9 e altri dispositivi USB-C.

La colorazione elegante, in grigio, si integra bene con l’estetica dei tuoi dispositivi, aggiungendo un tocco di stile alla tua configurazione. Con UGREEN Revodok Hub, hai una soluzione completa per connettere e utilizzare i tuoi dispositivi USB-C in modo più versatile.

