Adattatore UGREEN USB-C a jack 3,5 mm su Amazon: il prezzo è da non crederci

Acquista ora il pratico adattatore da USB C a jack da 3,5 mm di UGREEN. Questo dispositivo passa da un USB tipo C ad un Aux femmina, fornendo il modo più semplice per collegare telefoni o tablet USB-C (senza jack audio da 3,5 mm) all’autoradio, all’impianto Hi-Fi domestico, all’altoparlante, alle cuffie, auricolari, cuffie o altri dispositivi con porta da 3,5 mm, che ti consentono di sperimentare una qualità del suono più piacevole anche su dispositivi di fascia alta. Acquistalo ora su Amazon a soli 12,74€ invece di 14,99€.

Senza chipset DAC integrato, l’adattatore jack per cuffie da USB C a 3,5 mm UGREEN supporta solo i dispositivi elencati: Huawei P40/P40 Pro/P30 Pro/P20/P20 Pro/Mate20 Pro/Mate20 RS/Mate 10 Pro/Nova 7 Pro/Nova 6/Nova 5 Pro/Nova 5t//MediaPad M6 8.4″/MediaPad M5 8.4″, OnePlus Nord/8T/8 Pro/7T/7T Pro/7 Pro/7/6T, Mi 11/ Mi 10 Pro /Mi 10/Mi 9/Mi 8/Mi 6, Honor 20 Pro/Note 10. La porta TRRS Aux femmina a 4 poli supporta cuffie OMTP e CTIA, auricolari, autoradio, altoparlanti, ecc.

Ben fabbricato, offre un’esperienza audio sorprendente. Il cavo stereo professionale da USB C ad Aux combina conduttori in rame smaltato, schermature a 3 strati (rame, rivestimento in TPE, rivestimento in treccia di nylon) con gusci in alluminio rinforzato. Le solide schermature proteggono l’audio da interferenze RF, EM e loop di terra durante la trasmissione e forniscono una qualità audio priva di rumore e ultra chiara.

Inoltre è piccolo e leggero, perfetto quindi per qualsiasi viaggio. Supporta sia le funzioni audio che microfono, ideale per chi ha bisogno di comunicare continuamente con i partner e gli automobilisti che rispondono alle telefonate con gli auricolari o utilizzano il telefono per il GPS. Inoltre, supporta funzioni di controllo remoto come volume +/-, brano successivo o precedente. È più comodo controllare la playlist musicale tramite il telecomando delle cuffie. Approfitta ora dello sconto del 15% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.