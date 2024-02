Adattatore USB C a USB A 3.0: con 2€ dai nuova VITA ai tuoi VECCHI dispositivi

L’Adattatore USB C a USB A 3.0 (3.1) OTG di PORTENTUM offre connessioni veloci e affidabili in un corpo leggero e resistente. Con una velocità di trasferimento dati di 10 Gb, questo adattatore è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e un design di qualità spendendo relativamente poco. In questo caso, complice lo spettacolare sconto del 40% di Amazon, puoi averlo con una spesa di circa 2€ e le spedizioni gratuite tramite i servizi Prime. Una miseria, letteralmente.

Adattatore USB C a USB A 3.0 di PORTENTUM, connessioni veloci in un corpo leggero

Il corpo dell’adattatore è realizzato in zinco, conferendogli una resistenza superiore e un aspetto elegante. Il design premium si abbina perfettamente a dispositivi moderni. Con una velocità di trasferimento dati fino a 10 Gb, questo adattatore consente di trasferire file e dati in modo rapido ed efficiente.

L’adattatore è progettato per resistere a temperature elevate, assicurando un funzionamento affidabile anche in condizioni di utilizzo intensivo. Con un peso di soli 5 grammi, questo adattatore è leggero e facile da trasportare ovunque tu vada. La sua compattezza lo rende ideale per l’uso quotidiano.

Supporta la funzione OTG (On-The-Go), consentendo di collegare dispositivi USB, come chiavette USB o tastiere, al tuo dispositivo USB-C. Acquista oggi l’Adattatore USB C a USB A 3.0 (3.1) OTG di PORTENTUM e sperimenta una connettività senza compromessi con stile.

