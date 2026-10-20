Addio ai cartellini degli arbitri adesso passa tutto online: arrivano gli smartphone in campo

Il gesto resta quello di sempre: cartellino mostrato al giocatore, davanti a compagni e avversari. A cambiare è quello che viene dopo. La sanzione viene registrata su un dispositivo digitale ed entra subito nel registro della partita, senza appunti da ricopiare a fine gara.
Il nuovo strumento, secondo le prime informazioni arrivate dall’Uruguay, consente al direttore di gara di segnare sullo smartphone i provvedimenti disciplinari presi durante il match: cartellino giallo, cartellino rosso, minuto dell’episodio, numero di maglia e squadra del calciatore sanzionato. L’arbitro fischia, comunica la decisione e registra il dato.
Solo a quel punto l’informazione entra nel flusso digitale della partita. Niente più passaggi tra taccuino, memoria e trascrizione finale nello spogliatoio. Una piccola svolta, almeno nelle intenzioni. Perché il calcio, anche quando apre alla tecnologia, resta fatto di gesti antichi: fischietto, cartellino, proteste a centrocampo. Poi, adesso, qualche secondo sul telefono per chiudere la parte burocratica.
Non solo gialli e rossi: cosa finisce nel referto digitale
Il dispositivo non serve soltanto a registrare ammonizioni ed espulsioni. Può raccogliere anche altri episodi di gara che di solito finiscono nel referto arbitrale: sostituzioni, reti, tempi degli interventi disciplinari e, a seconda delle impostazioni del sistema, altre annotazioni utili alla federazione. L’obiettivo è avere una traccia più ordinata, facile da consultare e meno esposta agli errori di trascrizione.
Soprattutto nelle partite in cui gli episodi si concentrano in pochi minuti e la tensione rende tutto più difficile. “L’idea è semplificare, non cambiare il ruolo dell’arbitro”, viene spiegato negli ambienti federali uruguayani. In campo, però, il dettaglio pesa: una rete al 43’, un giallo per proteste al 45’, una sostituzione nell’intervallo. Tutto deve tornare.
Referti più rapidi: perché la federazione punta sul digitale
La scelta della federazione uruguaiana segue una strada già imboccata in altri settori dello sport, dove la digitalizzazione dei referti serve a ridurre tempi, contestazioni e margini di errore. Nel calcio, dai dilettanti ai professionisti, il referto resta un documento decisivo: stabilisce squalifiche, conferma risultati, ricostruisce episodi contestati e può diventare la base per le decisioni degli organi di giustizia sportiva.
Con il sistema elettronico, il lavoro dell’arbitro non si chiude più con una lunga riscrittura a fine gara, magari alle 18.40 in uno spogliatoio affollato, tra assistenti, dirigenti e richieste di chiarimento. I dati sono già lì. Vanno controllati, completati, validati. È questo il passaggio che la federazione vuole rendere più snello, senza togliere responsabilità al direttore di gara.
Smartphone in campo, i dubbi restano: segnale, pause e dati
Restano però alcuni punti da chiarire: l’affidabilità dello smartphone, la connessione negli stadi minori, la gestione dei tempi morti e la tutela dei dati raccolti durante la partita. Se il telefono si blocca, se manca il segnale o se un episodio deve essere corretto a fine gara, serviranno regole chiare e uguali per tutti.
Altrimenti una semplificazione può diventare una nuova fonte di discussione. C’è poi il tema del ritmo. Il calcio sopporta male le pause inutili, e un arbitro fermo troppo a lungo sul dispositivo rischia di attirare proteste o di perdere il controllo emotivo del momento. La sperimentazione uruguaiana sarà quindi osservata con interesse anche fuori dal Paese. Non promette di cambiare il calcio. Ma può cambiare, in modo concreto, il lavoro invisibile che arriva dopo ogni fischio.