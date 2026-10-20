Addio ai cartellini degli arbitri adesso passa tutto online: arrivano gli smartphone in campo

In Uruguay il cartellino diventa anche elettronico. Dalla stagione in corso, gli arbitri di calcio stanno provando un sistema che permette di gestire ammonizioni ed espulsioni con lo smartphone, introdotto dalla federazione locale per rendere più veloce e ordinato il lavoro in campo e la stesura dei referti.

In Uruguay il cartellino diventa anche elettronico. Dalla stagione in corso, gli arbitri di calcio stanno provando un sistema che permette di gestire ammonizioni ed espulsioni con lo smartphone, introdotto dalla federazione locale per rendere più veloce e ordinato il lavoro in campo e la stesura dei referti.