Addio ai WC tradizionali, quelli tech prenderanno il posto in tutte le case

Pesano i prezzi elevati, l’installazione non sempre semplice e una manutenzione che non va presa alla leggera. Nati come evoluzione del sanitario tradizionale e ormai diffusissimi in Giappone, dove i washlet sono presenti da anni in molte abitazioni, questi dispositivi uniscono vaso e funzioni da bidet. Una boquilla retrattile, cioè un ugello a scomparsa, dirige il getto; i modelli più completi aggiungono sedile riscaldato, deodorazione, apertura automatica e profili personalizzati. Sulla carta è tutto chiaro. Nella pratica, un po’ meno.

A fare davvero la differenza non sono la luce notturna o il coperchio che si alza da solo. Il cuore di un WC intelligente è il sistema di lavaggio e asciugatura, nascosto sotto il sedile. Il getto d’acqua può ridurre parecchio l’uso della carta igienica, soprattutto quando si possono regolare posizione, pressione e temperatura. Ma non sempre la elimina. Se manca l’aria calda, o se l’asciugatura richiede troppo tempo, molti finiscono comunque per usare carta o un asciugamano personale.

Nei modelli più completi, il ciclo permette davvero di uscire dal bagno senza toccare il rotolo, almeno nell’uso di tutti i giorni. Eppure, in casa, la carta igienica resta spesso al suo posto. Serve agli ospiti, può essere usata per controllare il lavaggio o diventa necessaria quando una funzione elettrica non è disponibile. “La differenza la fa l’asciugatura, non solo il getto”, ripetono spesso i rivenditori del settore bagno davanti ai clienti indecisi. Una frase semplice, ma centrata.

Prezzi e alternative: inodoro completo, sedile elettronico o bidet meccanico

Il primo ostacolo resta il prezzo dei WC intelligenti. Secondo i listini pubblicati da Roca, il modello In-Wash Ona con lavaggio e asciugatura ha un prezzo consigliato di 1.873,08 euro. Alcune versioni della linea In-Wash Inspira superano invece i 2.600 euro e, in certi allestimenti, vanno oltre i 3.300. A queste cifre va aggiunta l’eventuale installazione, che nei bagni meno recenti può pesare parecchio.

Un WC intelligente con ugello di lavaggio, mentre il rotolo di carta resta accanto: promessa e limiti dei modelli domestici.

Ci sono però vie di mezzo. Un sedile elettronico compatibile permette di tenere il vaso già installato e aggiungere lavaggio, comandi e, in alcuni casi, asciugatura. Il costo è più basso rispetto a un sanitario completo. Alcune offerte online scendono sotto i 300 euro per le tavolette elettroniche, mentre si trovano anche WC completi attorno ai 600 euro.

Prezzi e disponibilità, però, cambiano rapidamente. Ancora più economici sono gli accessori da bidet meccanico, collegati all’acqua fredda e senza parti elettroniche: fanno il loro lavoro, ma non offrono sedile caldo, regolazioni avanzate o asciugatura.

All’altro estremo ci sono i modelli di fascia alta, dove l’igiene è solo una parte del pacchetto. Il Kohler Numi 2.0, per esempio, è stato annunciato in passato sopra gli 8.000 dollari, con illuminazione integrata, altoparlanti, app e apertura automatica. Funzioni comode, forse. Non tutte indispensabili.

Igiene e manutenzione: acqua e ugelli autopulenti non bastano da soli

L’acqua può essere più delicata dello sfregamento ripetuto della carta, soprattutto per chi ha la pelle sensibile. Ma dire “acqua” non significa automaticamente parlare di igiene sicura in ogni situazione. Una pressione troppo alta, una temperatura eccessiva o un uso prolungato possono irritare la zona. E per chi ha subito interventi recenti, ha lesioni, problemi dermatologici o si trova nel post parto, il riferimento resta il medico.

Poi ci sono gli ugelli autopulenti. I sistemi automatici aiutano, certo, ma non sostituiscono la pulizia indicata dal produttore. Una revisione scientifica sulla contaminazione dei sanitari ha rilevato presenza batterica in ugelli e serbatoi di alcuni dispositivi, con particolare attenzione agli ambienti ospedalieri. In casa il rischio si riduce con manutenzione regolare, filtri controllati e pulizie non aggressive. Poco affascinante, molto concreto.

Installazione, consumi e sostenibilità: cosa controllare prima dell’acquisto

Prima di comprare, il bagno va osservato con occhio pratico. Un WC intelligente elettronico richiede una presa d’acqua e una presa elettrica vicina al sanitario, installata secondo le norme di sicurezza previste per gli ambienti umidi. Nei bagni datati, soprattutto se non ci sono prese accanto al vaso, portare l’alimentazione può far salire i costi e richiedere l’intervento di un elettricista. Vanno controllati anche scarico, pressione dell’acqua, misure del vaso e compatibilità della tavoletta, se si sceglie solo il sedile.

Anche sui consumi non esiste una risposta uguale per tutti. Il getto usa acqua a ogni impiego, anche se in quantità contenute: uno studio di ciclo di vita pubblicato sulla rivista Energies ha misurato, per il dispositivo analizzato, tra 0,22 e 0,49 litri per il lavaggio. L’impatto complessivo dipende però da quanta carta si evita, dall’energia necessaria per riscaldare sedile, acqua e aria, e dalla tecnologia scelta. I sistemi con riscaldamento istantaneo e modalità risparmio riducono lo spreco in standby rispetto ai serbatoi sempre caldi, ma non lo cancellano.

Per questo, prima di lasciarsi attirare da app, luci o comandi vocali, conviene partire dalle funzioni che servono davvero: lavaggio regolabile, asciugatura efficace, ugello facile da pulire e ricambi disponibili. Solo così il dispositivo può ridurre sul serio l’uso della carta igienica. Altrimenti rischia di restare un sanitario costoso, pieno di opzioni e usato molto meno di quanto promette.