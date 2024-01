ADDIO alla polvere e alle briciole con iRobot Roomba 692: -33% su Amazon

Immagina avere casa sempre pulita e in ordine, tutti i giorni, tutto il giorno, senza alzare un dito: non è follia, ma è ciò che ti garantisce il popolarissimo robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre.

Sfruttando lo sconto immediato del 33%, infatti, l’elettrodomestico smart è pronto per sorprenderti con il suo prezzo di appena 199€ con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

La follia di Amazon con lo sconto del 33% fa crollare il prezzo di iRobot Roomba 692

iRobot Roomba 692, come dicevamo a inizio articolo, è perfettamente in grado di pulire a fondo i pavimenti di casa (con tanto di tappeti) in una singola passata. Come? Con il suo potente motore aspirante e la spazzola ad alta rotazione che raccoglie briciole, capelli, polvere e anche i peli dei tuoi animali domestici.

Perfettamente gestibile tramite l’applicazione mobile (supporta iOS e Android) oltre ad Amazon Alexa e Google Assistant, iRobot Roomba 692 ti offre 3 fasi di pulizia completa e una perfetta navigazione autonoma con il sistema di sensori avanzati.

Con un calo di prezzo di questa portata sarebbe un vero peccato lasciarsi scappare il robot aspirapolvere; mettilo subito nel carrello di Amazon per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.