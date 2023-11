Addio alla scopa con iRobot ROOMBA in offerta su Amazon

Dopo una stressante giornata di lavoro o di studio universitario, può capitare di frequente che non abbiamo voglia di metterci a pulire il nostro ambiente domestico. Fortunatamente la tecnologia ci sta venendo incontro proponendoci diversi robot che fanno il “lavoro sporco” al posto nostro. Ecco dunque che a tal proposito Amazon ha ben deciso di proporti il robot aspirapolvere iRobot Roomba I1152 in offerta al sensazionale prezzo di soli 279 euro, con un buonissimo sconto del 22% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Roomba.

iRobot Roomba: casa pulita in un attimo

La potenza d’aspirazione di questo robot è sicuramente uno dei suoi punti di forza, superando addirittura di 10 volte la stessa potenza d’aspirazione del sistema di pulizia Roomba serie 600, uscito in precedenza. Il robot è infatti dotato al suo interno di una spazzola laterale che permette la pulizia della parete, assieme a due spazzole in gomma che permettono di adattarsi a ogni tipologia di pavimento senza alcun tipo di problema.

Si tratta di un dispositivo assolutamente smart, dal momento che è totalmente compatibile con alcuni dei principali assistenti vocali disponibili sul mercato, vale a dire rispettivamente Amazon Alexa e Google Assistant: ti basterà infatti impartire dei semplici comandi vocali per avviare la pulizia di tutta la tua casa, senza nemmeno dover ricorrere a telecomandi o quant’altro. Oltre a questo il robot può essere facilmente controllato tramite l’app iRobot Home, scaricabile gratuitamente da entrambi i sistemi operativi mobile.

Il fiore all’occhiello di questo robot aspirapolvere è però rappresentato dalla tecnologia Dirt Detect: questa nuovissima funzionalità permette allo stesso robot di rilevare tutte le aree maggiormente sporche all’interno del tuo ambiente domestico, per poi procedere con una pulizia più accurata proprio in quelle zone specifiche.

In definitiva, a poco meno di 280 euro puoi accaparrarti un dispositivo che diventerà il tuo fedele compagno di casa per le pulizie, riuscendo così a farti guadagnare e risparmiare un bel po’ di tempo che potrai dedicare all’altro: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo iRobot Roomba in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo e le scorte dunque termineranno in men che non si dica.

