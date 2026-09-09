Addio caos perenne nel corridoio di casa, Ikea ha la soluzione che serve a tutti noi e costa meno di 5 euro

Nel corridoio di casa bastano poche scarpe fuori posto per creare subito disordine, soprattutto quando lo spazio a disposizione è già molto limitato.

Ikea prova a risolvere proprio questo problema con un piccolo accessorio pensato per sfruttare meglio armadi, scarpiere e ingressi stretti. Costa pochissimo, non richiede montaggio e punta soprattutto su una gestione più intelligente dello spazio verticale.

Come funziona il supporto in bambù che impila le scarpe senza rovinarle

Il funzionamento di HÖSVANS è semplice. Il supporto si mette tra due scarpe, o tra due paia, e crea una specie di piccolo ripiano. In questo modo si possono impilare le scarpe senza che quelle sopra schiaccino quelle sotto. Sembra poco, ma in una scarpiera stretta, sotto una panca all’ingresso o in un armadio condiviso può fare la differenza.

Le sneakers, soprattutto quelle più morbide o sagomate, si deformano facilmente quando vengono ammassate. Con questo accessorio restano più protette e si usa meglio lo spazio in verticale. Ikea lo presenta come una soluzione adatta a scarpe sportive e modelli casual, dalle Nike alle Adidas, anche se molto dipende da misura, altezza della suola e profondità del mobile. È uno di quegli oggetti piccoli che finiscono nel carrello quasi “per provare”: costa poco, non servono attrezzi e si capisce subito se può funzionare nel proprio ingresso.

Sneaker ovunque e case piccole: perché servono soluzioni salvaspazio

La passione per le sneaker ha cambiato anche il modo di organizzare casa. Non c’è più solo il paio da lavoro e quello per il tempo libero: spesso ci sono piccole collezioni, cambi di stagione, modelli da tenere in ordine e da non rovinare.

A questo si aggiunge un dato evidente in molte città europee, Italia compresa: gli appartamenti sono spesso piccoli e l’ingresso di casa è uno degli spazi più sacrificati. Così la scarpiera, anche quando c’è, si riempie in fretta. “Alla fine le scarpe restano sempre davanti alla porta”: una frase che suona familiare in tante case, tra zaini, cappotti e borse della spesa.

Ecco perché le soluzioni salvaspazio diventano strumenti pratici, non semplici accessori. Non servono lavori, né mobili su misura. Basta guadagnare posto in un vano che esiste già. È qui che HÖSVANS trova il suo pubblico: ragazzi con molte sneakers, famiglie con poco spazio, corridoi dove ogni centimetro conta.

Prezzo basso, bambù e niente montaggio: la mossa Ikea per l’ordine in casa

Con un prezzo di 4,99 euro, HÖSVANS rientra in pieno tra gli acquisti d’impulso, quelli che si aggiungono al carrello insieme a scatole, grucce e piccoli contenitori. La scelta del bambù non è casuale: cresce in fretta, richiede meno acqua rispetto ad altre coltivazioni e viene usato sempre più spesso negli accessori per la casa al posto di alcune plastiche.

Ikea da anni punta su oggetti leggeri, modulari e facili da inserire nei mobili che si hanno già. Questo supporto segue la stessa strada. Non prende il posto di una scarpiera capiente come la serie TRONES, nota a chi cerca mobili poco profondi per corridoi stretti.

Risponde però a un’esigenza diversa: mettere ordine subito, senza montaggio e senza cambiare arredo. Per chi ha una scarpiera piena o un corridoio che ogni sera torna nel caos, può bastare un oggetto piccolo. Non fa miracoli, certo. Ma libera spazio, protegge le scarpe e costa meno di una pausa al bar.