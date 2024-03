Addio Galaxy S24 Ultra: ecco l'alternativa che ti farà risparmiare!

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è senza dubbio un top di gamma Android che non teme rivali. E se vi dicessi che esiste uno smartphone potente, bello e a tratti migliore del Galaxy? E se fosse anche in offerta e costasse meno di 900€? No, non vi sto prendendo in giro: ecco l’alternativa a Galaxy S24 Ultra che vi farà risparmiare, ma senza rinunciare alla qualità! Si tratta del Google Pixel 8 Pro: uno smartphone realizzato dalla stessa Google in grado di competere con tutti i top di gamma attualmente in commercio. Il prezzo? Grazie al ribasso Amazon del 14% e al coupon di 100€ applicabile direttamente sulla piattaforma, oggi lo smartphone costa solo 849€! Che prezzo!

L’alternativa a Galaxy S24 Ultra che costa meno ed è migliore in tutto!

Google propone sul mercato una serie di smartphone chiamati Pixel. Si tratta di prodotti che arrivano con a bordo Android, sono sempre aggiornatissimi dall’azienda e sempre al passo con i tempi.

Le doti di questi smartphone sono riconosciute da appassionati e non: fotocamere sempre al top, display di gran livello e prestazioni generali da top di gamma. Effettivamente, sono prodotti che possono essere comparati con i vari top di gamma disponibili sul mercato oggi come, per esempio, gli ultimi Samsung. Il Pixel 8 Pro è infatti la vera alternativa al Galaxy S24 Ultra.

Ha uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione elevatissima e 120 Hz di frequenza di aggiornamento. La batteria è titanica: promette un’autonomia di livello elevatissimo che arriva fino a 24 ore. Offre inoltre un sistema di ricarica rapida molto avanzato per caricare rapidamente quando necessario.

Non manca la possibilità di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale: oltre alle app disponibili sul Play Store, questo smartphone ne fa nativamente uso. Viene infatti impiegata per migliorare gli scatti e per migliorare l’audio sia in chiamata che in riproduzione musicale. Gli scatti arrivano fino a 30X in zoom misto (ottico e digitale) e non manca la possibilità di scattare anche in modalità ultragrandangolare. I sensori fotografici posteriori sono tre e tutti di livello elevatissimo, proprio come il Samsung Galaxy S24.

Se sei in cerca di uno smartphone che sia l’alternativa a Galaxy S24 Ultra e non abbia rinunce se non la S-Pen, devi acquistare assolutamente il Google Pixel 8 Pro: qualità garantita ad un prezzo umano. Quanto? Oggi il device è in grande sconto Amazon: al 14% si unisce il coupon di 100€ disponibile direttamente sulla piattaforma. Il prezzo è di soli 849€! Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.