Addio iMac: l'alternativa di HP costa meno della metà!

iMac è un prodotto Apple molto apprezzato per le sue caratteristiche tecniche. Ha un bel design, un processore molto potente e uno schermo davvero di prima qualità. Non è però un prodotto insostituibile: il mercato offre fortunatamente moltissimi prodotti che svolgono gli stessi compiti, ma costano una frazione del prezzo del device Apple. Ecco l’alternativa proposta da HP: l’all in one da 24 pollici a soli 729,99€ disponibile adesso su Amazon. È bello, potente e molto versatile.

Un computer all-in-one ha svariati vantaggi e, primo tra tutti, è la grande versatilità. Si tratta di dispositivi perfetti per l’utilizzo quotidiano sia per lavoro che per svago.

Il modello HP di cui vi parliamo oggi è la perfetta alternativa a iMac di Apple. È un computer potente, con molta memoria a bordo e ha un design di buonissima fattura. Arriva a casa con un corredo di tastiera e mouse targati HP. Il dispositivo ha cornici meno pronunciate del modello prodotto da Apple e ha un design decisamente più sobrio. Sicuramente si inserisce bene in contesti lavorativi.

Il dispositivo integra a bordo ben 8GB di memoria RAM e 512 GB di memoria SSD: sicuramente ottime specifiche se consideriamo il prezzo e il pubblico a cui è destinato il device. A bordo troviamo il processore Intel i5 1235U: un processore che unisce alle ottime prestazioni un consumo energetico contenuto.

Sul retro del device è disponibile un’ottima dotazione di porte: una HDMI per la gestione di dispositivi esterni, ben 3 USB-A 3.1 e una porta ethernet per il collegamento ad internet con cavo.

Il display è un’unità da 24 pollici FullHD IPS LCD di ottima qualità perfetto per fruire di contenuti multimediali e assolvere a tutti i vari

Acquista subito l’all in one HP da 24 pollici: è il modello più indicato come alternativa a iMac e costa meno della metà. Il prezzo? Solo 729,99€ su Amazon e può essere subito tuo! Ha Windows 11 a bordo e va benissimo!

