Addio iPhone e AirPods: ecco l'alternativa targata Google!

Sei in cerca di un nuovo smartphone? Ti intriga la mela ma cerchi l’alternativa ad iPhone e AirPods che ti faccia spendere meno della metà? Ecco la combo che fa per te! Oggi Amazon sconta Google Pixel 7a con Pixel Buds A del 26%! Il prezzo finale? Solo 448€ per smartphone e auricolari! Non lasciarti scappare questa occasione! Il prezzo è davvero folle!

Il mercato smartphone è pieno di alternative interessanti e, grazie alle offerte Amazon di questi giorni, permette di risparmiare ancora di più. Se siete in cerca di un nuovo smartphone, ma dovete optare per un’alternativa ad iPhone e AirPods ecco cosa non dovete lasciarvi scappare! Google Pixel 7a è l’antagonista principale degli iPhone più economici e, sotto moltissimi aspetti, riesce a fare meglio dei prodotti della mela.

Come se non bastasse, nella promo sono inclusi gli auricolari Pixel Buds A: i più economici della gamma, ma che non rinunciano alla qualità.

Il Pixel 7a è uno smartphone considerato medio di gamma, ma monta a bordo il processore Google Tensor G2 che abbiamo già visto su Pixel 7 e 7Pro. Questo vuol dire che le prestazioni sono da vero top di gamma. Non solo, grazie ai servizi Google, questo smartphone permette di proteggere la navigazione web grazie alla VPN di Google One integrata.

Anche il comparto fotografico non scherza: grazie alle accortezze software di Google, lo smartphone è in grado di scattare ottime foto in tutte le condizioni. A bordo troviamo due sensori posteriori: uno da 64 megapixel e uno da 13 ultrawide. Frontalmente troviamo invece un sensore da 13 MP. Garantito lo zoom ad alta definizione (software) fino a 8x. In tutti i comparti, questo smartphone risulta una validissima alternativa ad iPhone di Apple.

Lo schermo di Pixel 7a è un’unità FHD+ da 6,1 pollici con refresh rate di 60 Hz. Ovviamente il display è OLED.

La batteria si ricarica in fretta e garantisce un’autonomia titanica: chi utilizza lo smartphone in modo intensivo riuscirà sicuramente a completare una giornata completa senza grossi problemi.

Ottimi anche i Pixel Buds A, auricolari in-ear economici che però non rinunciano alla qualità.

Arriviamo al bello: il prezzo! Quest’oggi Amazon sconta l’alternativa ad iPhone e AirPods del 26%! Per acquistare Google Pixel 7a e Pixel Buds A servono solo 448€. Il risparmio e l’esperienza utente di ottimo livello è garantita!

