Addio MacBook Air: ecco l'alternativa molto più economica!

Abbiamo detto economica, non di basso livello! Ecco l’alternativa a MacBook Air che costa poco più della metà! Si tratta del Samsung Galaxy Book2: un laptop dalle ottime caratteristiche tecniche, display ampio, ma device leggerissimo! Su Amazon è disponibile a soli 679,90€! Il MacBook Air che paragoniamo a questa macchina costa oltre 1200€!

Economico, ma di qualità: ecco l’alternativa a MacBook Air!

Quando si parla di MacBook, si parla di macOS. Per molti utenti però, non è più così fondamentale come un tempo: il sistema operativo di Apple, seppur ottimo, ha ormai un rivale agguerritissimo. Stiamo ovviamente parlando di Windows 11: un sistema che, nel tempo, si è affermato sul mercato e ha portato moltissimi utenti a riutilizzare Windows dopo anni. Io stesso, da utente Mac, utilizzo da tempo con grande soddisfazione anche l’ultimo Windows 11.

Il Samsung Galaxy Book2 è quindi la vera alternativa al MacBook Air di Apple. Il motivo? Si tratta di un device che integra un processore Intel i5 prestante, ma molto equilibrato. Oltre questo, la macchina che prendiamo oggi in esame ha un display da 15,6 pollici FHD, ben 8 GB di memoria RAM e una memoria complessiva interna di ben 512 GB.

Con queste specifiche, non avrete problemi a svolgere compiti di lavoro quotidiano, utilizzerete con soddisfazione i programmi per i più creativi, il tutto in uno chassis molto bello e maneggevolissimo.

Il device è inoltre molto leggero: pesa poco più di 1,5 kg e le dimensioni lo rendono molto comodo da trasportare. Samsung ha messo particolare attenzione anche nella cura costruttiva di questo Galaxy Book2: questo ovviamente è stato fatto per competere ad armi pari con MacBook Air.

Proprio come il device di Apple, anche questo integra una batteria titanica in grado di farvi restare operativi per una giornata intera anche fuori casa. In carica, il dispositivo è invece in grado di sfruttare tutti i 45W del caricatore in dotazione.

Acquista subito l’anti MacBook Air: il Samsung Galaxy Book2. Il dispositivo costa solo 679,90€ su Amazon! Cosa aspetti? Corri ad acquistarlo!

