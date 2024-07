Addio MAL DI POLSO con il Mouse Verticale Logitech a MINI PREZZO

Cambi spesso postazione di lavoro e quindi hai bisogno di strumenti efficienti e super versatili? Allora non puoi farti scappare la promozione bomba sul Mouse Verticale Ergonomico Logitech MX, oggi disponibile su Amazon a soli 62 euro con uno sconto del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile dell’offerta, potrebbe terminare ad un momento all’altro!

Mouse Verticale Ergonomico Logitech MX: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse Verticale Ergonomico Logitech MX è un gadget tech di ultima generazione che ti svolterà la vita se ti capita spesso di cambiare postazione di lavoro.

La sua caratteristica davvero unica è l’esclusivo angolo di 57° che riduce la pressione sul polso e l’affaticamento muscolare, migliorando la postura e facendo riposare il pollice comodamente sul supporto. In questo modo potrai lavorare o giocare per ore e ore nel massimo comfort e senza nessun fastidio.

Allo stesso tempo il mouse assicura prestazioni ottimali in quanto il tracciamento riduce di 4 volte il ‎movimento della mano rispetto a un mouse classico 1000DPI. In più è possibile cambiare la velocità del cursore ‎con un pulsante in base alle esigenze del momento.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello di questo dispositivo: potrai avere fino a quattro mesi di funzionamento con una carica completa e tre ore di utilizzo ‎con una carica di un minuto. Per ricaricarlo, basterà utilizzare il cavo USB-C incluso nella confezione.

Oggi il Mouse Verticale Ergonomico Logitech MX è disponibile su Amazon a soli 62 euro con uno sconto del 14%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell’offerta, potrebbe terminare ad un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.