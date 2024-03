ADDIO mal di schiena davanti al PC con questo GENIALE gadget: 14€ e migliori la postura

Stare troppo tempo seduti davanti al proprio PC o tablet può a volte risultare pesante, perché oltre ad affaticare gli occhi, può venirti un fastidioso dolore al collo o alla schiena a causa dell’errata postura mantenuta per tutto il tempo. Ora però puoi risolvere qualsiasi problema con appena 14€, acquistando quest’ottimo supporto regolabile su Amazon, con tanto di spedizioni rapide e gratuite.

Supporto per tablet e laptop utile ed economico (14€)

Con questo dispositivo puoi dire addio a quei fastidiosi dolori al collo o alla schiena causati da lunghe sessioni di lavoro o studio. E’ infatti progettato per alleviare efficacemente l’affaticamento del collo e della schiena e alleviare il disagio agli occhi. Il supporto è super utile e super adattabile: può essere regolato a diverse altezze, per meglio adeguarsi alle tue esigenze e in base alla tua corporatura.

Questo supporto per tablet offre la regolazione dell’altezza e dell’angolazione in 8 passaggi. Altezza minima 2-6 pollici (da 15 ° a 50 °). Elevando il laptop ad un’angolazione appropriata, questo supporto migliora la postura di allineamento della colonna vertebrale, evita l’affaticamento degli occhi ed elimina l’affaticamento della mano.

Non preoccuparti per la sua stabilità: alla base ha 4 cuscinetti in silicone antiscivolo, altri 2 sono sul gancio e ulteriori 4 a forma di striscia li trovi sulla parte superiore, per rendere il laptop più stabile e proteggere il dispositivo da graffi e scivolamenti.

La parte centrale della staffa è progettata con lega di alluminio, che è leggera e ad alta resistenza, non facile da deformare, stabile e durevole e può supportare meglio il tuo computer. Rapida dissipazione del calore, accelerazione della circolazione dell’aria, prevenzione del surriscaldamento e protezione del notebook. Fai tuo questo prodotto super utile ed economico a soli 14€ e non avrai più problemi di affaticamento al collo e alla schiena a causa della postura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.