Addio password dimenticate: il trucco per ricordarsele

Ti sei spremuto le meningi fino all’ultimo, ma proprio non riesci a ricordarti le credenziali di accesso di quel sito web che credevi non ti sarebbe mai servito. E invece ti ritrovi a dover premere ancora una volta (forse l’ennesima) su “Password dimenticata?” sotto un form che ha assistito a decine di tentativi andati a vuoto. Ogni social, sito web, servizio online – al giorno d’oggi – necessita di un’iscrizione. E un’iscrizione in più equivale a una password extra da ricordare. Sarebbe comodo potersele segnare tutte e trasportarcele ovunque andiamo, vero? Uno scenario utopistico, che però esiste davvero nella realtà e ha un nome ben preciso: password manager.

NordPass, ad esempio, è un ottimo gestore di password che ha lo scopo di aiutarci non soltanto a ricordare le password, ma anche le credenziali (e quindi username), dati di pagamento, documenti e chi più ne ha più ne metta. NordPass è stato sviluppato dallo stesso team del più noto NordVPN ed esiste in versione gratuita (con funzionalità limitate) e in abbonamento Premium, che include moltissimi strumenti extra per aumentare la sicurezza dell’utente in rete. Grazie alla promozione potrai risparmiare fino al 60% sulla sottoscrizione di un abbonamento, a partire da 1,09 euro al mese.

Cos’è un gestore di password?

Facciamo un passo indietro. Un gestore di password è uno strumento online che ti permette di dimenticare tutte le password, nonché di eliminare post-it o taccuini dove le conservi, e di tenerle al sicuro. In parole semplici: pensa a un gestore di password come a un vault, ma digitale, dove è possibile memorizzare qualsiasi credenziale d’accesso. Ti basterà aggiungerle al tuo account e potrai portarle con te ovunque tu vada. NordPass è disponibile su dispositivi mobili, computer e come estensione del browser su Chrome, Firefox, Edge, Brave, Opera e Safari. Il vantaggio più grande? Le credenziali di accesso si sincronizzano automaticamente su tutte le piattaforme. Mai più password dimenticate.

NordPass è semplicissimo da usare

NordPass è stato studiato per essere semplice e intuitivo anche per coloro che non sono esperti di tecnologia. Per iniziare a utilizzarlo basta registrarsi ed effettuare l’accesso agli account che utilizzi di più: il manager ti chiederà allora di salvare i tuoi dati per il prossimo utilizzo. La prossima volta che visiterai lo stesso sito web, NordPass lo riconoscerà e ti chiederà la compilazione automatica delle tue credenziali.

La tua cassaforte cifrata può contenere molto più che semplicemente le tue password: archivia anche le informazioni di accesso, i numeri delle carte di credito e le note protette. Avrai inoltre a disposizione anche un generatore di password sicure e casuali, impossibili da decifrare. Seleziona la lunghezza, quali simboli includere e copiala facilmente. Poi ricordala con NordPass.

Tra le funzionalità integrate di NordPass Premium troviamo anche il Data Breach Scanner, che analizza automaticamente i database di dati violati e li confronta con gli elementi salvati nel tuo vault. Se uno qualsiasi dei tuoi indirizzi e-mail, password o dati della carta di credito è stato divulgato, NordPass lo inserirà in una lista prioritaria evidenziando quali segnalazioni potrebbero interessarti di più. Il Data Breach Scanner ti aiuta anche a identifica dove e quando è avvenuta la fuga e quali sono le informazioni compromesse. Ovviamente tutti i dati sensibili che archivi in NordPass vengono cifrati automaticamente con l’algoritmo di crittografia XChaCha20, per garantire una sicurezza completa.

Puoi scaricare NordPass gratis oppure sottoscrivere un abbonamento al piano Premium, che include molte funzionalità e strumenti aggiuntivi. Anche il prezzo è piuttosto abbordabile: a partire da 1,09 euro al mese grazie alla promozione attualmente in corso, che permette di risparmiare fino al 60% di sconto.