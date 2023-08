Addio polvere e STRESS: col robot aspirapolvere DEEBOT N8 casa pulita in un AMEN

La tecnologia moderna sta rendendo la pulizia domestica più facile ed efficiente che mai. L’ECOVACS Robot Aspirapolvere DEEBOT N8 rappresenta un passo avanti nell’automazione della pulizia domestica, offrendo una combinazione di aspirazione potente e lavaggio, insieme a funzionalità avanzate come la mappatura multilivello e il controllo tramite app. Un accessorio super utile che può agevolarti moltissimo nella pulizia di casa e che oggi puoi avere a soli 269€ grazie allo sconto del 33% su Amazon. Le spedizioni, poi, sono gratuite, sicure e veloci via Prime.

DEEBOT N8, il tuo amico per le pulizie domestiche

Il DEEBOT N8 è dotato di funzionalità di aspirazione e lavaggio 2-in-1. Questo significa che può rimuovere polvere e detriti dal pavimento e successivamente lavare le superfici, offrendo una pulizia completa in un’unica passata. Questa caratteristica è particolarmente utile per mantenere i pavimenti puliti e brillanti. Con una potenza di aspirazione di 2300 Pa, il DEEBOT N8 può affrontare polvere, capelli e detriti di vario tipo con facilità.

La modalità Max+ offre un’aspirazione ancora più intensa, ideale per affrontare aree particolarmente sporche o tappeti a pelo lungo. Puoi selezionare aree specifiche da pulire, regolare l’intensità dell’aspirazione e programmare la pulizia in base ai tuoi orari. La mappatura multilivello permette al robot di memorizzare le diverse piani della tua casa, garantendo una pulizia accurata su tutti i livelli.

Puoi creare barriere virtuali attraverso l’app per impedire al DEEBOT N8 di accedere a determinate aree. Inoltre, puoi controllare il robot aspirapolvere tramite l’app ECOVACS o utilizzando comandi vocali con l’assistente virtuale Alexa. Insomma, l’ECOVACS DEEBOT N8 è un alleato efficace per la pulizia domestica. Con la sua combinazione di aspirazione potente e lavaggio, insieme a funzionalità avanzate come la mappatura multilivello e il controllo tramite app, questo robot aspirapolvere promette di semplificare notevolmente le tue attività di pulizia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.