Addio Postepay, è la fine di un'era per gli utenti: cosa cambia

Dal 2027 milioni di possessori di carte PostePay vedranno cambiare la gestione del servizio, ma le conseguenze pratiche non saranno uguali per tutti.

La riorganizzazione annunciata da Poste Italiane coinvolgerà BancoPosta e il sistema dei pagamenti, con un passaggio previsto dal 1° gennaio 2027. Per alcuni clienti la novità sarà quasi impercettibile, mentre chi utilizza una carta per ricevere accrediti e gestire addebiti ricorrenti dovrà prestare particolare attenzione. Tra carte con IBAN, comunicazioni ufficiali e tempi di transizione, conviene capire cosa resterà invariato e quali dati andranno eventualmente aggiornati.

Dal 1° gennaio carte sotto BancoPosta: nasce il nuovo Polo Finanziario

Il passaggio rientra nel progetto del nuovo Polo Finanziario di Poste Italiane, approvato dai consigli di amministrazione di Poste Italiane e PostePay nel marzo 2026 e poi dalle assemblee straordinarie a luglio. L’idea, spiegata dal gruppo, è mettere sotto lo stesso tetto le attività di BancoPosta e quelle dei pagamenti elettronici, finora gestite da PostePay.

Tradotto: dal primo giorno del 2027 le carte non spariranno e non dovranno essere restituite. Cambierà però il soggetto che le gestisce. L’avviso è comparso anche nella Bacheca dell’app Poste Italiane, dove alcuni clienti lo hanno già visto. Il messaggio, in sostanza, è chiaro: non serve correre allo sportello. Il trasferimento sarà automatico, anche se non avrà lo stesso peso per tutti.

PostePay standard, Evolution e carte con IBAN: cosa cambia per gli utenti

La differenza vera sta nel tipo di carta. Chi usa una PostePay standard senza IBAN potrà continuare a fare acquisti, prelievi e pagamenti come sempre. Non cambieranno le condizioni economiche, né le credenziali di accesso, né la carta fisica.

Discorso diverso per le PostePay Evolution e per le altre carte con IBAN, spesso usate per ricevere stipendi, pensioni, bonifici o per pagare bollette e abbonamenti. In questi casi il cambiamento sarà più concreto: le coordinate bancarie verranno sostituite. La carta, però, resterà quella già in uso. Al momento, in base alle comunicazioni disponibili, non è prevista una nuova emissione obbligatoria del supporto fisico. Un punto non da poco per chi la usa tutti i giorni, al supermercato, in tabaccheria o per gli acquisti online.

Nuovi IBAN e BIC/SWIFT: il passaggio ponte fino al 2028

Dal 1° gennaio 2027 cambieranno sia il nuovo IBAN sia il codice BIC/SWIFT collegati alle carte interessate. Le nuove coordinate saranno disponibili nell’area personale del sito di Poste Italiane, nell’app oppure nella lettera inviata a casa.

Per evitare problemi immediati, bonifici, Postagiro e addebiti SEPA saranno reindirizzati in automatico verso le nuove coordinate per almeno dodici mesi. Una fase di passaggio, utile ma non illimitata. Entro il 1° gennaio 2028 sarà quindi bene comunicare il nuovo IBAN a datori di lavoro, enti pensionistici, società di luce e gas, operatori telefonici, palestre e a chiunque faccia accrediti o addebiti ricorrenti.

Chi non aggiorna i dati rischia, dopo la scadenza, di ritrovarsi con pagamenti non andati a buon fine. Meglio controllare per tempo, appena arriva l’avviso.