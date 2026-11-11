Addio Tutele Graduali in bolletta: aumento dei prezzi, cosa fare entro aprile 2027

Il meccanismo transitorio, nato dopo la fine del mercato tutelato per i clienti domestici non vulnerabili, si fermerà infatti il 31 marzo 2027. La scadenza è già nel calendario della regolazione energetica e riguarda utenti che, negli ultimi anni, hanno avuto condizioni definite con gare vigilate da ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

La data da segnare è il 31 marzo 2027. Quel giorno finirà il Servizio a Tutele Graduali, il sistema che ha accompagnato una parte dei consumatori domestici nel passaggio dal vecchio mercato tutelato al mercato libero dell’energia elettrica. Secondo le stime circolate nel settore, il cambiamento toccherà circa 3,6 milioni di nuclei familiari, sparsi in tutta Italia. Nelle prossime settimane, questi clienti riceveranno le comunicazioni dai propri operatori.

Per molte famiglie non sarà solo una questione tecnica. Tra conguagli, fasce orarie e consumi reali, la bolletta elettrica resta una voce da controllare con attenzione, soprattutto d’inverno e nei periodi in cui gli elettrodomestici pesano di più sui consumi. Alcuni fornitori hanno già iniziato ad avvisare i clienti interessati, invitandoli a guardare per tempo le alternative. “Conviene leggere le condizioni prima di firmare qualsiasi nuova offerta”, spiegano fonti del settore energetico. Il cambio di regime, va ricordato, non porterà a interruzioni della fornitura.

Clienti non vulnerabili: dal 1° aprile passaggio automatico all’offerta più economica del fornitore

Per i clienti non vulnerabili, cioè chi non rientra nelle categorie protette previste dalla normativa, dal 1° aprile 2027 scatterà il passaggio automatico. Se l’utente non farà una scelta diversa, verrà trasferito all’offerta di mercato libero più economica proposta dal suo attuale fornitore. La luce continuerà quindi ad arrivare nelle case, senza stacchi né sospensioni.

Una bolletta della luce esaminata a casa, simbolo delle scelte da fare con la fine delle Tutele Graduali dal 2027.

Attenzione però: non è detto che quella proposta sia la più conveniente in assoluto. Potrebbe essere la più economica tra quelle dello stesso operatore, ma non tra tutte le offerte presenti sul mercato. È qui che serve guardare bene i numeri: prezzo dell’energia, costi fissi, eventuali voci variabili e durata delle condizioni economiche. Una tariffa bassa nei primi mesi, per esempio, può diventare meno interessante se poi prevede costi aggiuntivi o rinnovi poco chiari. Meglio controllare con calma, ma senza ridursi all’ultimo giorno.

Over 75 e clienti vulnerabili: ritorno alla Maggior Tutela regolata da ARERA

Per i clienti vulnerabili il percorso sarà diverso. In questa categoria rientrano, tra gli altri, gli over 75, le persone in condizioni economicamente svantaggiate, alcuni utenti con disabilità ai sensi della legge 104 e chi usa apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica. Per loro, alla fine delle Tutele Graduali, è previsto il rientro nel Servizio di Maggior Tutela, con condizioni economiche definite e aggiornate secondo i criteri di ARERA.

Anche qui, però, non ci sarà una scelta obbligata. Chi è vulnerabile potrà restare nella Maggior Tutela oppure passare al mercato libero, se trova un contratto più adatto ai propri consumi. La distinzione è importante e non sempre immediata per gli utenti: un pensionato di 76 anni, ad esempio, avrà un trattamento diverso rispetto a un cliente più giovane senza requisiti di vulnerabilità. Per questo, come segnalano anche le associazioni dei consumatori, serviranno comunicazioni chiare, semplici e davvero leggibili.

Informativa di dicembre 2026: cosa leggere prima di scegliere la nuova offerta

Prima della scadenza arriverà un passaggio formale: l’informativa di dicembre 2026. I fornitori dovranno inviare ai clienti interessati un riepilogo delle nuove condizioni economiche e contrattuali, con prezzi, costi principali, modalità di applicazione dell’offerta destinata a subentrare e canali per chiedere chiarimenti. Sarà il documento da leggere con più attenzione, magari tenendo accanto l’ultima bolletta ricevuta.

Gli utenti potranno chiedere la documentazione completa anche attraverso i canali dei singoli operatori e, per fare controlli, consultare il portale ARERA, compreso il Portale Offerte, utile per confrontare le proposte sul mercato. La continuità della fornitura è garantita, la convenienza invece no: dipenderà dal contratto scelto, dai consumi della famiglia e dalle condizioni applicate. Solo con i numeri davanti sarà possibile capire se restare con il proprio fornitore o cambiare strada.