ADDIO ZANZARE con la Racchetta elettrica a PREZZO MICRO su Amazon

Le zanzare ti danno il tormento in casa? Abbiamo la soluzione che fa per te ad un prezzo davvero super economico! Si tratta della Racchetta elettrica per zanzare VEGREM, oggi disponibile su Amazon a soli 14 euro con uno sconto bomba del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la mega offerta è valida ancora per pochissime ore e gli articoli stanno andando a ruba!

Racchetta elettrica per zanzare VEGREM: funzionalità e modalità di utilizzo

La Racchetta elettrica per zanzare VEGREM utilizza un potente shock ad alta tensione da 4000 volt combinato con un design di griglia finemente intrecciata, in grado di eliminare istantaneamente qualsiasi zanzara volante nell’aria, garantendo la pulizia di tutti i tuoi spazi.

Questo dispositivo è dotato di una speciale modalità di attrazione per zanzare che utilizza la luce per attirare e guidare gli insetti più vicini, facendoli cadere nella griglia elettrica, aumentando l’efficienza di cattura e garantendo finalmente un sonno confortevole.

Nello specifico la racchetta dispone di una rete di sicurezza a tre strati e doppi interruttori di sicurezza, così da proteggere le mani dai danni causati dalla griglia ad alta tensione e garantire la sicurezza degli utenti. In più è dotata di una batteria ricaricabile ad alta capacità da 1200 mAh che garantisce un’autonomia elevatissima ed elimina la necessità di frequenti sostituzioni della batteria, risparmiando costi e tempo.

Oggi la Racchetta elettrica per zanzare VEGREM è disponibile su Amazon a soli 14 euro con uno sconto bomba del 24%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la mega offerta è valida ancora per pochissime ore e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.