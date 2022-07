Adobe After Effects: cos'è e come usarlo?

Se sei appassionato del mondo grafico, avrai senz’altro sentito parlare di After Effects. Il programma è nato nel lontano 1993 dagli sviluppatori della Company of Science and Art (in breve CoSA). L’anno successivo, poi, fu acquistato dall’azienda statunitense Adobe, che tuttora ne è la proprietaria. In 29 anni di “carriera” di modifiche, aggiunte e innovazioni ne ha viste tante: pensate che nel 2019 ha perfino vinto un Premio Oscar per i migliori effetti speciali, il miglior mixaggio del suono e il miglior montaggio sonoro. Ma cosa è effettivamente After Effects e come si usa?

Cos’è After Effects?

Come spiegato dalla stessa Adobe, After Effects è «il software standard del settore per la grafica animata e gli effetti speciali, utilizzato da motion designer, graphic designer e editor video per creare grafica sofisticata e video accattivanti». In poche parole, After Effects serve – appunto – per creare effetti visivi e animazioni, in particolare nel campo della “animazione 2.5D” ossia tecniche di grafica bidimensionali che illudono la tridimensionalità, ed è impiegato generalmente in post-produzione. Infatti, After Effects non è un programma di editing o montaggio video, anzi: per quello c’è già il ben più attrezzato Adobe Premiere Pro.

