Adobe annuncia: acquisirà Figma per 20 miliardi di dollari

È notizia di poche ore fa che Adobe, tra i colossi nel settore del graphic design e non solo, acquisirà Figma – piattaforma di progettazione leader nel web – a fronte di un investimento da 20 miliardi di dollari. Una scelta, spiega l’azienda statunitense, che definirà una nuova “era di creatività collaborativa” introducendo nuovi contenuti, strumenti e opportunità per gli utenti per agevolare principalmente i team – anche per chi lavora da remoto. L’acquisizione, stando alle informazioni rilasciate, si concluderà formalmente nel corso del 2023.

La primissima versione di Figma nasce nel 2016, ma si trattava di un prodotto in lavorazione fin dal 2012. L’obiettivo primario di questo software è quello di permettere a chiunque di sviluppare creatività attraverso uno strumento gratuito e disponibile direttamente nel browser. Proprio perché Figma è un programma alla portata di tutti, è ampiamente utilizzato da coloro che desiderano progettare applicazioni per smartphone velocemente e senza programmazione.

