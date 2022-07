Adobe Creative Cloud: venti app al 40% di sconto

Come avere Adobe Photoshop senza spendere troppo? Approfittando delle promozioni attive: il metodo migliore non è acquistare un abbonamento singolo, ma risparmiare con Adobe Creative Cloud. La suite per eccellenza sviluppata dall’omonima azienda statunitense, infatti, offre oltre venti dei suoi migliori software (inclusi Photoshop, Illustrator e Premiere Pro) con uno sconto del 40%, ovvero 36,59 euro al mese per il primo anno di abbonamento. L’acquisto include anche degli extra, come font e risorse gratuiti e uno spazio di archiviazione da 100 GB.

Creative Cloud – come la descrive il sito web di Adobe – è una raccolta di più di venti app per la fotografia, la progettazione grafica, il montaggio di video, il web, l’esperienza utente e i social media, con palette di colori, famiglie di font e strumenti per collaborare ovunque e con chi vuoi. Tra i software più interessanti troviamo Acrobat DC, una soluzione PDF completa per un mondo mobile e connesso, Adobe Illustrator per realizzare grafiche vettoriali e illustrazioni su PC e iPad, Adobe Photoshop (ovviamente) per creare e modificare immagini, grafiche e progetti artistici su desktop e iPad e Premiere Pro, la soluzione standard di settore per montare video e filmati professionali.

Molto interessante anche Adobe Express, che ti permette di creare contenuti di grande impatto a partire da migliaia di modelli. Altri software degni di nota sono Adobe InDesign, uno dei più completi per impaginazione e publishing digital, Adobe XD per progetti di sviluppo web e mobile, After Effects, Lightroom, Animator, Media Encore e Acrobat Reader.

L’iscrizione a Creative Cloud non include solamente software e app, ma anche numerosi contenuti extra: oltre un milione di foto, disegni, clip video e altri contenuti gratuiti, più di ventimila font a tua disposizione e tutorial dalle nozioni base a quelle più avanzate. Troverai anche le comodissime librerie per raccogliere e condividere loghi, font, immagini ed elementi di branding, strumenti tecnici pensati per l’IT e le grandi community di Behance, Adobe Live e Adobe Portfolio, per progettare siti web personalizzati in pochi minuti.

Se è la prima volta che utilizzi Creative Cloud, approfitta della promozione al 40% di sconto: per il primo anno, il costo sarà di 36,59 euro al mese anziché 63,51.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.