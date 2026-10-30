Adoro il giorno del mese in cui Lidl svende i prodotti Parkside: anche questa volta ho riempito il carrello con meno di 30 euro

Dopo una settimana senza promozioni del marchio, Lidl rimette sugli scaffali una selezione di prodotti che punta soprattutto su prezzi bassi e dotazioni pronte all’uso: dal trapano a percussione ricaricabile sotto i 30 euro alla smerigliatrice angolare, fino agli strumenti multifunzione per tagliare, forare e levigare.

Il nuovo volantino Lidl Parkside sarà disponibile da giovedì 29 ottobre e segna il ritorno delle offerte dedicate al marchio di elettroutensili, molto seguito da chi cerca prodotti per il bricolage senza affrontare spese pesanti. Nei supermercati, tra corsie centrali e ceste promozionali, gli occhi saranno puntati soprattutto sugli articoli con la scritta “Prezzo imbattibile”, l’etichetta usata da Lidl per indicare le occasioni più forti della settimana.

La selezione riguarda soprattutto utensili per lavori domestici: montare mobili, sistemare qualcosa in garage, fare manutenzione a cancelli, mensole o pezzi in legno. Non è una linea professionale in senso stretto, va detto. È pensata per un pubblico ampio: da chi usa gli attrezzi ogni tanto a chi ha già una cassetta ben fornita in casa. E nelle settimane Parkside da Lidl la scena è spesso la stessa: chi è interessato sa che conviene passare presto, perché certi prodotti spariscono in fretta.

Trapano a percussione sotto i 30 euro: cosa c’è nella confezione

Il prodotto che più attirerà l’attenzione è il trapano a percussione ricaricabile Parkside, in vendita a 29,99 euro con batteria e caricabatterie inclusi. Non è un dettaglio da poco. In molte linee cordless, infatti, batteria e caricatore si comprano a parte e il prezzo finale sale. Qui invece la confezione è già completa: si carica la batteria, si monta la punta giusta e si può iniziare a lavorare.

Un cliente sceglie un trapano a batteria tra gli utensili esposti, in linea con le offerte fai da te del volantino.

Stando al materiale promozionale, il trapano permette un diametro massimo di foro di 35 millimetri nel legno e di 13 millimetri nel metallo e nella muratura. Numeri adatti ai lavori di casa più comuni: fare un foro nel muro per fissare una staffa, intervenire su una tavola, montare una struttura leggera. Il prezzo sotto i 30 euro è il richiamo più evidente, soprattutto per chi aveva rimandato l’acquisto. In questo periodo, tra piccole manutenzioni prima dell’inverno e lavori lasciati a metà, un trapano ricaricabile economico può diventare uno degli strumenti più usati in casa.

Smerigliatrice, 3 in 1 e multiuso: prezzi e accessori compresi

Tra le offerte in arrivo dal 29 ottobre c’è anche la smerigliatrice angolare ricaricabile Parkside, proposta a 24,99 euro. Nella confezione sono inclusi una mola da taglio per metallo premontata e una chiave a due fori da montaggio, così si può iniziare senza dover comprare subito altri accessori. È uno strumento pensato per tagli e rifiniture su metallo, piccoli lavori di manutenzione e interventi da officina domestica. Sempre con le dovute cautele: guanti, occhiali e attenzione, perché con una smerigliatrice non si improvvisa.

Nel volantino compare anche l’attrezzo multifunzione ricaricabile 3 in 1, a 49 euro. In un solo corpo macchina riunisce tre funzioni: trapano avvitatore, seghetto ed elettroutensile, con batteria e caricabatterie inclusi. È una soluzione per chi ha poco spazio, magari un ripostiglio o un piccolo banco in cantina, e preferisce avere un utensile più versatile invece di tre prodotti separati. Il prezzo è più alto rispetto agli altri articoli della settimana, ma qui l’idea è chiara: concentrare più usi in un unico kit.

Dal 2 novembre altri arrivi: il calendario delle disponibilità

Non tutte le offerte del volantino Lidl Parkside partiranno nello stesso giorno. Il primo gruppo di prodotti sarà disponibile da giovedì 29 ottobre, mentre da lunedì 2 novembre arriverà nei punti vendita l’elettroutensile multiuso Parkside a 19,99 euro. La confezione comprende diversi accessori: una lama per sega a immersione, un raschietto, una piastra per levigatrice a delta e tre fogli di carta abrasiva. Un set semplice, ma utile per tagli di precisione, raschiature e piccole levigature.

Sempre tra le promozioni dedicate al fai da te Lidl è segnalato anche un trapano a percussione da 500 W al prezzo di 17,99 euro. In questo caso si parla di un modello elettrico, quindi da usare con la presa di corrente, ma il costo resta molto basso per chi cerca un utensile essenziale da tenere in casa. Come sempre con le offerte a volantino, la disponibilità può cambiare da negozio a negozio e resta valida fino a esaurimento scorte. Chi ha già messo gli occhi su un prodotto farebbe bene a controllare il punto vendita Lidl più vicino nelle prime ore della promozione, prima che le ceste si svuotino.