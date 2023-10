Aerosol Portatile per bambini e adulti: sfrutta il coupon e combatti l'asma ovunque ti trovi!

L’aerosol è un importante strumento per combattere problemi respiratori causati da asma e allergie. Ma anche per terapie anti-influenzali, ecc. Oggi lo paghi solo 21,99 euro grazie a un coupon di 2 euro! Adatto per adulti e bambini grazie al boccaglio intercambiabile, è ricaricabile con cavo USB. Ultrasuoni silenziosi. Per sfruttare il coupon, ti basterà inserire la spunta sull’apposita voce prima di completare l’acquisto!

Le caratteristiche

In base alle dimensioni del viso dei bambini, il design si adatta bene e ha una buona ermeticità. Per quanto riguarda gli adulti, invece, vanta un’area più ampia, una maggiore applicabilità, può essere utilizzata da adulti di età e sesso diversi. Allo stesso tempo, dotato pure un boccaglio che il metodo di inalazione orale può essere selezionato in base alle abitudini di utilizzo personali. Componente di atomizzazione indipendente, facile da pulire, smontare e disinfettare, evita le infezioni.

Si spegne automaticamente quando non ci sono medicine liquide nella contenuto o l’energia per attivarlo è insufficiente. Molto comode poi le lucine di segnalazione: luci accese significa funzionamento normale, luci lampeggianti significa assenza di batteria o bassa tensione. La dimensione (circa 10*5cm) ti consente di portarlo dove vuoi e appoggiarlo anche su comodini. Il cavo USB può essere applicato alla presa, al power bank e all’interfaccia di alimentazione del computer, quindi è comodamente ricaricabile sempre e ovunque.

Nella confezione troverai:

1* Aerosol Silenzioso

1* Machera Grande

1* Maschera Piccola

1* Boccaglio

1* Cavo USB

1* Sacchetto

2* Corda Telescopica

1* Manuale in Italiano

Dunque, un comodissimo dispositivo Aerosol che oggi paghi solo 21,99 euro grazie a un coupon di 2 euro!

