AFFARE del giorno: la chiavetta USB da 32 GB a metà prezzo (9€)

Piccola, capiente ed eccezionale. Questa chiavetta USB è proprio quello che stavi cercando, firmata Sandisk vai sul sicuro ma soprattutto ti porti a casa 32 GB con cui fare tutto ciò che vuoi.

Ora che è in promozione su Amazon non te la puoi perdere per nessun motivo. Con un ribasso che supera il 50% la paghi appena 9,16€ e fai faville quindi completa l’acquisto ora.

Le spedizioni? Completamente gratuite se hai Prime attivo sul tuo account.

Chiavetta USB: 32 GB di spazio e USB 3.0

Il corpo in metallo la rende resistente a qualunque genere d’insidia e con quel bellissimo gancio incorporato, la trasformi in un portachiavi praticamente all’istante. In questo modo non puoi perderla di vista e quando ti serve, tac: la hai a portata di mano!

Come ti dicevo, ti mette a disposizione 32 GB di spazio in totale su cui passare file o conservare immagini, foto, video, film, musica, documenti o qualunque cosa tu voglia. Non ti preoccupare dei tempi perchè è dotata di USB 3.0 quindi vengono dimezzati in una sola mossa.

Se a disposizione hai solo porte USB precedenti nessuna paura: funziona comunque! Proprio in merito a questo ti dico che è compatibile con Windows ma anche con gli altri sistemi operativi per non avere limitazioni.

Ti serve sapere altro? Secondo me abbiamo già detto tutto!

Collegati subito su Amazon e acquistala con un solo click: è la chiavetta USB di cui eri in cerca. Te la porti a casa con soli 9,16€ senza alcun costo aggiuntivo. Se hai un abbonamento Prime, infatti, non solo la ricevi a casa gratuitamente ma le spedizioni sono extra veloci: uno o due giorni e arriva da te.