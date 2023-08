Affrettati a comprare l'altoparlante Bluetooth in offerta su Amazon

Immaginate di essere in vacanza e trovarvi per una sera all’aperto, magari in spiaggia assieme ai vostri amici di sempre. L’unica cosa che manca in questo caso è la musica di un altoparlante, che è difficile da portare al mare, soprattutto con la sabbia e l’acqua che minacciano ogni dispositivo tecnologico. Proprio a questa esigenza ha recentemente pensato Amazon proponendoti l’altoparlante Bluetooth MUQI in offerta allo strabiliante prezzo di soli 26.99 euro, con un ottimo sconto pari al 10% rispetto al prezzo originariamente suggerito di listino dai produttori.

L’altoparlante perfetto

Una delle caratteristiche fondamentali e salienti di questo altoparlante Bluetooth risiede nella sua estrema portabilità, grazie soprattutto alle dimensioni davvero ridotte, che permettono di trasportarlo ovunque, in qualunque posto ti trovi. È praticamente perfetto per qualsiasi vacanza al mare, grazie soprattutto alla certificazione di impermeabilità IP7, che assicura una impermeabilità all’acqua in ogni sua traccia: non dovrai dunque preoccuparti di tenerlo al riparo da eventuali gocce d’acqua in cui potreste incappare.

Nota di merito anche per l’autonomia estrema, grazie alla presenza di batterie di lunga durata: potrai riprodurre tutti i tuoi brani preferiti arrivando anche a 12 ore al giorno, senza nemmeno avere la necessità di doverlo ricaricare con powerbank o altri dispositivi di questo tipo.

Grazie alla coppia di MQ13 interconnessi tra loro e quattro altoparlanti da ben 10 W, potrai godere di un suono surround in grado di coinvolgere con il ritmo della musica te e i tuoi amici, offrendoti delle serate davvero indimenticabili e all’insegna del divertimento.

La connessione poi è davvero rapida e immediata con qualsiasi dispositivo portatile con connessione Bluetooth, grazie allo standard Bluetooth 5.0: che si tratti di uno smartphone Android, Apple o perfino Windows, non avrai alcun problema a collegarli a questo altoparlante.

In conclusione, con nemmeno 30 euro hai la possibilità di aggiudicarti un altoparlante Bluetooth davvero versatile e contenuto, che potrai portare in ogni tua vacanza per condividere i tuoi brani preferiti con gli amici di sempre: ecco perchè ti suggeriamo di acquistare l’altoparlante MUQI in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero terminare prestissimo, da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.